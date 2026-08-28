El bicampeón de América definió una dura postura al no tener claridad de la renovación del vínculo con los albos que finaliza en diciembre de este año.

Arturo Vidal vive un momento complejo en Colo Colo pensando en los últimos meses de este 2026. El King termina su contrato en diciembre, es decir, en unos meses más, razón por la cual debe renovar para seguir en el Cacique.

Sin embargo, en Blanco y Negro han sido claros en confirmar que todo el tema de las renovaciones se verá una vez terminada esta temporada. “Las renovaciones, como lo he dicho en tantas oportunidades, las vamos a ver una vez que nosotros sepamos Colo Colo dónde está instalado. Y eso será a fines de temporada”, declaró Aníbal Mosa al respecto hace un par de semanas.

Además, el puertomontino justificó esta postura afirmando que “es por la tranquilidad que debe tener la institución. Y bajo ese punto de vista, cuando termine el campeonato el día 6 de diciembre, vamos a saber dónde termina y en qué competencias va a participar Colo Colo”.

ver también Aníbal Mosa congela renovación de Arturo Vidal: “Nadie está por encima de Colo Colo”

Vidal no hablará más con la prensa mientras Colo Colo no toque su renovación

Esta postura del Cacique tiene bastante molesto a Arturo Vidal, quien ya hace unos días optó por restarse de la conferencia de capitanes previa al Superclásico. Asimismo, tampoco habló con la prensa tras la victoria de los albos en el Estadio Nacional.

Arturo Vidal termina su contrato con Colo Colo en diciembre de este año. | Foto: Photosport.

Pues bien, esta es una postura que el Rey Arturo adoptó en este último tiempo. De acuerdo a información de ADN Radio, Vidal no hablará con la prensa hasta que no se acerque la dirigencia de Blanco y Negro, particularmente Aníbal Mosa en su calidad como presidente, para ver el tema de su renovación de contrato.

Así las cosas, para tener alguna declaración del jugador habrá que estar atento a sus redes sociales, en especial a su canal de Streaming, donde en estos últimos días ha abordado algunos temas en Colo Colo.

ver también El respaldo a la decisión de Aníbal Mosa con Arturo Vidal en Colo Colo: “Tenía que llegar el momento”

En síntesis