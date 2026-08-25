“Lo que más me dolió”: Claudio Borghi responde a los polémicos dichos de Arturo Vidal

El King trató de anticolocolino al Bichi y el ex DT decidió replicar lo expuesto por quien fuese su pupilo en Colo Colo y la selección.

La felicidad del Superclásico 200 de Colo Colo duró menos de lo imaginado. Pese a tener los tres puntos y ser puntero en la Liga de Primera, fuera de la cancha se desataron más de una polémica.

Lo primero fue la citación de Javier Correa al Tribunal de Disciplina, por su gestos contra los hinchas de Universidad de Chile. Por lo que tendrá que explicar lo ocurrido y arriesga varias fechas de castigo.

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Pero eso no fue lo único ya que Arturo Vidal también cargó contra Claudio Borghi por su análisis al clásico y el penal que le cobraron.

“Borghi es anticolocolino. Mira lo que dice: que el remate llevaba buena dirección”, aseguró el King en su transmisión por Youtube.

El tema es que sus palabras llegaron al “Bichi” y este martes en el programa “Todos Somos Técnicos” decidió replicar lo expuesto por su ex pupilo en los albos y la selección.

“Nunca en mi vida le respondí a un jugador. Evidentemente este penal, fue penal. Yo como colocolino debe decir que no era penal. Ese es mi problema”, lanzó de entrada en la señal de TNT Sports.

Claudio Borghi respondió a los dichos de Arturo Vidal

Pero Claudio Borghi pidió tiempo a Manuel De Tezanos y la producción de TST para poder expresar con sentidas palabras lo que dijo Arturo Vidal en su contra.

“Yo no soy tonto. No me voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la historia de la selección. Muchos me escribieron, como referente en Colo Colo. Pero yo no soy referente en Colo Colo”, aclaró el Bichi.

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Tras ello recordó su paso por la quiebra del club y como luego se hizo entrenador en la Universidad de Las Américas. Incluso recordó que sonó en la U pero el Doctor Orozco lo rechazó. “Dijo que ‘este indio no puede venir acá’ y eso me salvó la vida”, aseguró Borghi.

Tras varios minutos y con la atención de todo el panel decidió finalizar la disputa con Arturo Vidal. Pero sin antes mencionar lo que más le dolió de las palabras del King.

“Yo no soy anticolocolino. Pero no tengo esa formación, yo soy formado en Argentinos Juniors. Mi idea no es pelear con nadie. No tengo galardones para pelear con él. Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre. Yo lo recibí cuando era cadete, y lo subí al primer equipo. No le enseñé nada. Todo fue mérito de él”, cerró.