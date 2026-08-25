La Comisión de Árbitros publicó la conversación entre Juan Lara y Cristián Garay para tomar la decisión del penal para la U ante Colo Colo.

Una de las jugadas más polémicas en el Superclásico tuvo que ver con el penal de Arturo Vidal, que terminó en el empate momentáneo 1-1 de Universidad de Chile anotado después por Charles Aránguiz.

Una jugada que fue reclamada por el propio King y todo Colo Colo, por lo que ahora la Comisión de Árbitros liberó los audios de ese momento, para dejar en claro qué se cobró.

“El VAR al tratarse de un desvió dentro del área penal debe chequear la trayectoria por diferentes cámaras, donde se detecta claramente que desvía el balón con el brazo derecho, con amplitud de volumen y sugiere al arbitro y la revisión en campo”, explicaron.

Juan Lara fue a revisar la jugada al VAR en el Superclásico. Foto: Andrés Pina/Photosport

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La conversación de Garay con Lara para el penal de Vidal en el Superclásico

En el audio se puede escuchar que Juan Lara, árbitro del partido, advirtió que la pelota pudo pegar en el brazo, pero que, para él, tenía pegado el brazo: “Revisen donde le pegó a Arturo, puede ser el brazo, me parece que le pega en el brazo pero pegado en el cuerpo, Garay”.

Cristián Garay era el encargado de revisar y fue analizando: “El jugador gira su brazo y le termina pegando con el codo. Está en una posición, gira y abre el brazo, no es zona permitida”.

Fue el momento en que Lara fue convidado al VAR y mientras se movía pregunto por la mano y obtuvo respuesta de Garay: “La mano está en posición anti natural abre el codo”.

Finalmente Juan Lara observó la imagen y tomó su decisión final: “Abre el brazo, voy con penal. ¿Está dentro del área? Amplia el volumen bloqueando un remate al arco”.

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