El juez que viene de ser VAR en el Mundial 2026 es el designado para el partido de este domingo, donde un viejo registro suyo encendió la polémica.

Juan Lara es el árbitro elegido para el Superclásico 200 del fútbol chileno, el cual se jugará este domingo en el Estadio Nacional. Pero el juez que viene de participar en el VAR en el Mundial 2026 ya despertó polémicas en U de Chile.

Corría el año 2024 y en un recordado partido donde la U puso fin a la maldición en el Estadio Monumental, los azules vencieron por 1-0 a Colo Colo. Ahí reflotó un video del réferi donde se le acusa de celebrar un gol que terminó anulado a Colo Colo.

Una mano de Esteban Pavez que significaba el 1-1 parcial desató la polémica y el VAR, donde estaba Lara, llamó al juez principal para revisar la jugada. Ahí se escucha en los audios una frase que dejó marcando ocupado a U de Chile.

El video de Juan Lara que pega fuerte previo al Superclásico

Durante la revisión de un eventual tanto para Colo Colo en el Superclásico del 2024 en Macul, se escucha a Juan Lara decir “gol, gol, gol”, mientras su compañero en el VAR replica: “Gol, dice Juan”.

Dicho duelo también tuvo otra polémica antes, en que un codazo de Maxi Falcón contra Fabián Hormazábal tampoco encontró reacción en el VAR ante una eventual tarjeta roja. Por eso, los hinchas de la U miran de reojo la designación del juez para este domingo.

Juan Lara viene en ascenso en sus participaciones en duelos importantes, lo que es respaldado por su reciente inclusión en el Mundial 2026, en el VAR. En el U de Chile vs Colo Colo tendrá otra prueba de peso para ratificar su buen momento.

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El Superclásico se jugará este domingo 23 de agosto, a las 15.00 horas en el Estadio Nacional. 10 puntos separan a ambos equipos en la cima de la tabla de la Liga de Primera, por lo que es una oportunidad de oro para la U de descontar distancia.