Ministro del Deporte fija un nuevo objetivo tras el Superclásico sin hinchas de Colo Colo.

Riveros lamentó que superclásico se juegue sin hinchas visitantes y planteó recuperar la presencia de las familias en el fútbol chileno.

El Superclásico 200 tendrá una particularidad: Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán este domingo sin público visitante, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana revocara la autorización para hinchas albos.

La decisión se tomó tras recibir informes técnicos relacionados con la seguridad del encuentro. Ante este escenario, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, abordó la situación y aseguró que el regreso de las hinchadas visitantes sigue siendo uno de sus objetivos.

Este fin de semana Colo Colo y Universidad de Chile tendrán el Superclásico 200.

El objetivo del ministro para el fútbol chileno

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado reconoció que para este partido la posibilidad quedó prácticamente descartada, “Es un gran anhelo el que vuelvan las hinchadas visitantes. Lamentablemente, para este partido la situación es muy difícil o ya definitivamente no se va a dar”.

Sin embargo, Riveros apuntó a una meta mayor para el fútbol nacional: que las familias puedan volver a asistir con tranquilidad a los estadios.

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“Queremos ponernos como meta el que no solo puedan volver los hinchas de los equipos contrarios al local a los estadios, sino que también algo muy importante: que pueda volver la familia al fútbol profesional”, afirmó.

El ministro incluso relató su propia experiencia asistiendo a partidos junto a sus hijos y su padre, destacando el carácter familiar que puede tener una jornada de fútbol.

“Yo voy con mis niños de 10 y 12 años al estadio, lo pasamos increíble, una actividad que une a la familia. Se une mi papá de 78. Vamos, lo gozamos. Quiero que los chilenos puedan vivir todo eso”, sostuvo.

Riveros agregó que ya conversó con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para avanzar en una agenda relacionada con esta materia.

Además, el ministro se refirió al caso de Michael Clark y sostuvo que situaciones de este tipo deben mantenerse alejadas del deporte. También destacó la importancia de la nueva normativa sobre las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

En resumen…