Albos y Azules disputarán la versión 200 del Superclásico en el Estadio Nacional.

Se viene una jornada histórica para el fútbol chileno: Universidad de Chile y Colo Colo disputarán este domingo la edición 200 del Superclásico, en el Estadio Nacional, por la Fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

La U llega en gran momento, segunda con 36 puntos y ocho triunfos consecutivos, tras vencer 3-1 a Deportes Limache. Mientras que Colo Colo es líder con 46 unidades y acumula nueve partidos invicto, tras empatar 2-2 ante O’Higgins en el Monumental.

Colo Colo visita a U. de Chile en el Estadio Nacional por el Superclásico 200

Colo Colo vs. U. de Chile: Fecha, horario y dónde ver

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 23 de marzo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también La IA elige al ganador del Superclásico 200: ¿Colo Colo o la U?

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…