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Superclásico

Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico 200

Albos y Azules disputarán la versión 200 del Superclásico en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Albos y Azules se enfrentarán en el Superclásico 200.
© PhotosportAlbos y Azules se enfrentarán en el Superclásico 200.

Se viene una jornada histórica para el fútbol chileno: Universidad de Chile y Colo Colo disputarán este domingo la edición 200 del Superclásico, en el Estadio Nacional, por la Fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

La U llega en gran momento, segunda con 36 puntos y ocho triunfos consecutivos, tras vencer 3-1 a Deportes Limache. Mientras que Colo Colo es líder con 46 unidades y acumula nueve partidos invicto, tras empatar 2-2 ante O’Higgins en el Monumental.

Colo Colo visita a U. de Chile en el Estadio Nacional por el Superclásico 200

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Colo Colo vs. U. de Chile: Fecha, horario y dónde ver

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 23 de marzo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el Superclásico 200.
  • El partido será este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.
  • Colo Colo lidera con 46 puntos y la U es segunda con 36 unidades.
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