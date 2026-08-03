Juan Lara evidenció en 24 horas la crisis del arbitraje nacional: un planchazo consideró que era amarilla mientras que otro estimó que era tarjeta roja.

Mucha polémica en redes sociales hay por dos jugadas en la que el árbitro Juan Lara Luco, que hace pocos días llegó desde el Mundial 2026, mostró disparidad de criterio evidenciando el mal nivel del arbitraje nacional.

Ocurrió en los partidos de Colo Colo ante Everton y U de Chile contra Huachipato: Lara estuvo en el VAR en el primer encuentro y fue el juez central en el segundo.

En Sausalito, el sábado, hubo una patada de Nicolás Montiel a Tomás Alarcón muy dura. Fue una plancha a la altura del tobillo, que el árbitro Cristián Garay estimó como tarjeta amarilla.

En la revisión de la jugada por televisión se ve claramente que es una entrada para tarjeta roja, pero Lara increíblemente no llamó para que fuera revisada, en un error grande que no marcó la jornada porque el Cacique igual ganó.

Inexplicable: Lara tuvo distintos criterios arbitrales en 24 horas

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La corrección de la patada de Maxi Rodríguez

En el Nacional, el criterio de Juan Lara fue muy diferente en una acción que enfrentó al acerero Maximiliano Rodríguez con el volante Agustín Arce de los locales.

Un pisotón por atrás, en el tendón de Aquiles, no fue considerado como tarjeta roja por Lara, tal como había sucedido el día anterior en Viña del Mar.

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Eso sí, esta vez el VAR sí pidió que revisara la jugada. Al mirar lo que ocurrió, en pocos segundos Lara toma la correcta decisión de expulsar al jugador de Huachipato.

La falta que ameritó tarjeta roja según Lara se Rodríguez sobre Arce. Correcta decisión.

Lo que los hinchas se preguntan es por qué la disparidad de criterio de un árbitro que viene llegando del Mundial. O considera las dos para roja o las dos para amarilla, pero una y una deja a todos confundidos. Hay que ver si públicamente detallan que hubo error en alguna jugada o intentan justificar lo inexplicable.