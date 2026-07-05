La FIFA confirmó que el referato nacional tendrá representante en el duelo clave que se disputa este domingo en el Estadio Azteca.

En el duelo estelar de este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, se enfrentarán en el Estadio Azteca las selecciones de México e Inglaterra, duelo que contará con presencia chilena en el equipo arbitral.

Si bien el encuentro entre uno de los países organizadores del certamen y los creadores del fútbol lo dirigirá el australiano Alireza Faghani, secundado por sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lindsay como asistentes, en el VAR habrá representación nacional.

Hablamos de Juan Lara Luco, quien estará en la cabina de la tecnología arbitral como asistente del colombiano Nicolás Gallo y en compañía del venezolano Juan Soto. Es la décima participación del juez chileno durante el Mundial 2026.

Las actuaciones del arbitraje chileno en Mundial 2026

Con el correr de la Copa del Mundo en Norteamérica, los representantes del referato criollo tuvieron participación dispar a lo largo del torneo. Por ejemplo, Cristián Garay dirigió la goleada de Canadá a Qatar por 6-0. Después fue cuarto juez en los duelos entre México y Chequia, más Países Bajos-Marruecos.

Distinta suerte corrieron los asistentes Miguel Rocha y Juan Serrano, quienes tras el duelo en Vancouver, sólo le limitaron a roles secundarios en otros encuentros del Mundial 2026. Mientras que Juan Lara es el que más partidos tuvo, especialmente en el VAR.

Un balance más que extraño para el arbitraje chileno en este certamen, pues si bien hubo duelos que contaron con su participación, estuvo lejos de otros referentes como Pablo Pozo y Enrique Osses, que dirigieron dos encuentros cada uno.

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En síntesis