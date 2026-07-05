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Mundial 2026

Partidos hoy del Mundial 2026 domingo 5 de julio: El duelo de los 8vos de final que transmitirá Chilevisión

La Copa del Mundo sigue con su segundo día de esta nueva etapa de ronda eliminatoria tras dejar en el pasado los 16avos de final.

Por Patricio Echagüe

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Inglaterra y Brasil salen a jugar este domingo por los octavos de final.
© Getty Images.Inglaterra y Brasil salen a jugar este domingo por los octavos de final.

Los octavos de final del Mundial 2026 siguen con su desarrollo en esta jornada de domingo 5 de julio. Hoy se cerrará la primera mitad de esta ronda eliminatoria, con dos nuevos clasificados a cuartos de final tras lo hecho por Marruecos y Francia en la jornada de ayer.

El primer duelo de la tarde será el choque que tendrán desde las 16:00 (hora de Chile) Brasil y Noruega en Nueva York. La verdeamarela quiere seguir avanzando en este torneo, aunque al frente tendrá un duro combinado nórdico comandado por Erling Haaland.

Más tarde a las 20:00 horas se cerrará este día con otro partidazo que promete bastante. México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca, donde espera dar un nuevo zarpazo ante un candidato de fierro a ganar el título para instalarse entre los ocho mejores del mundo.

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Los dos partidos de hoy 5 de julio en el Mundial 2026: Inician los octavos de final

  • 16:00 horas

Brasil vs Noruega – Estadio MetLife Stadium de Nueva York

Transmite D Sports y Paramount+.

  • 20:00 horas

México vs Inglaterra – Estadio Azteca de México

Transmite Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

La programación de los octavos de final:

📅 Domingo 5 de julio
  • 16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
  • 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.
📅 Lunes 6 de julio
  • 15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.
  • 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.
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📅 Martes 7 de julio
  • 12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.
  • 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.
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