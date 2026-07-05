Los octavos de final del Mundial 2026 siguen con su desarrollo en esta jornada de domingo 5 de julio. Hoy se cerrará la primera mitad de esta ronda eliminatoria, con dos nuevos clasificados a cuartos de final tras lo hecho por Marruecos y Francia en la jornada de ayer.
El primer duelo de la tarde será el choque que tendrán desde las 16:00 (hora de Chile) Brasil y Noruega en Nueva York. La verdeamarela quiere seguir avanzando en este torneo, aunque al frente tendrá un duro combinado nórdico comandado por Erling Haaland.
Más tarde a las 20:00 horas se cerrará este día con otro partidazo que promete bastante. México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca, donde espera dar un nuevo zarpazo ante un candidato de fierro a ganar el título para instalarse entre los ocho mejores del mundo.
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Los dos partidos de hoy 5 de julio en el Mundial 2026: Inician los octavos de final
- 16:00 horas
Brasil vs Noruega – Estadio MetLife Stadium de Nueva York
Transmite D Sports y Paramount+.
- 20:00 horas
México vs Inglaterra – Estadio Azteca de México
Transmite Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.
La programación de los octavos de final:
📅 Domingo 5 de julio
- 16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.
📅 Lunes 6 de julio
- 15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.
- 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.
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📅 Martes 7 de julio
- 12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.
- 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.