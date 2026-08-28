Claudio Borghi confirmó que para el Superclásico lo estaban mirando y que, pese al resultado, es un seguimiento más amplio.

Universidad de Chile todavía se busca recomponerse de la derrota por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico, pero puede recibir un nuevo golpe que afectará al técnico Fernando Gago.

Esto, porque aseguran que desde el extranjero están apurando por uno de sus jugadores titulares, incluso con veedores que han venido al país para tomar una decisión.

Se trata del volante Agustín Arce, quien ya tiene interesados en su juego, más allá de los problemas que tuvo con el cambio de posición ante los albos: ¿Será una nueva salida en la U?

Agustín Arce es titular con Gago en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Cuando van a ver jugadores no miran resultados”

Fue Claudio Borghi quien adelantó la opción de salida que tiene Agustín Arce en Universidad de Chile, lo que enciende alarmas en los objetivos del plantel del técnico Fernando Gago.

El comentarista deportivo dejó en claro que el volante ya está en el radar de equipos extranjeros, que ya tantean la opción de poder concretar una oferta a los azules, quienes ya quedaron contra las cuerdas con Lucas Assadi.

“A Agustín Arce lo vinieron a ver en el Superclásico. Han preguntado bastante por él”, adelantó el ex entrenador de Colo Colo, confirmando el interés por el talento del formado en la U.

Pese a que no tuvo un gran Superclásico, siendo cuestionado al no poder cumplir en otra posición, el entrenador fue claro en este punto: “Cuando van a ver jugadores no miran resultados”.