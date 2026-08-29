El ex celeste es el jugador del momento en la Liga MX, luego de anotar un viral tanto que le dio vida al Atlante. Frenó racha del León, equipo sensación azteca.

Mientras aún lo extrañan en O’Higgins, el nombre de Martín Sarrafiore ya comienza a sacar aplausos en la Liga MX. En su reciente arribo al fútbol azteca, el zurdo mediapunto despachó el golazo de la jornada jugando para el Atlante.

Se jugaban los descuentos y su equipo perdía en casa ante el León, un protagonista del torneo. Fue ahí que mientras todos reclamaban un penal para los potros, “Sarra” sacó la varita mágica y con un tremendo zurdazo puso la igualdad.

El golazo del jugador que quiso Colo Colo en el pasado mercado de pases dio la vuelta al mundo en redes sociales rápidamente. A poco de estrenarse con la camiseta braugrana, el ex celeste ya maravilla en México.

Así fue el golazo de Sarrafiore en México

Martín Sarrafiore frenó la racha de triunfos de León y con un golazo puso el 1-1 final para al Atlante. El ex O’Higgins arrancó por primera vez como titular y respondió rápidamente a sus credenciales, salvando la jornada en México.

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“Acostumbrandome un poco a lo que es la altura, contento por el partido, tenemos que seguir trabajando. Siempre es mportante sumar, agradecer por el apoyo y conseguir victorias para la alegría del público”, dijo anteriormente, tras su estreno.

Martín Sarrafiore completó tres participaciones jugando por el club que en su momento defendió Sebastián “Chamagol” González. 37 minutos en el 0-0 vs Toluca, 32′ ante Tigres y ahora 89′ frente al León.

Eso sí, la campaña del equipo no ha sido la esperada. Atlante tiene seis puntos en seis partidos, ocupando el puesto 13° de la Liga MX, lejos de la zona de los ochos mejores para clasificar a playoffs.