“Graves amenazas”: Barra de Colo Colo obliga a suspender partido de básquetbol

La jueza del compromiso denunció que la estaban intimidando, por lo que se decidió suspender el compromiso entre Colo Colo y U. Católica.

Un grave hecho ocurrió en la Liga Nacional de Básquetbol, luego de que dos personas de la barra de Colo Colo increpara a la árbitra María Jesús González en el partido que disputaba ante Universidad Católica en Puente Alto.

Debido a esto se decidió suspender el encuentro, pues no se encontraban las garantías para que se realizara el espectáculo con las garantías que se requerían.

El comunicado de la Liga Nacional de Básquetbol

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile lamenta profundamente los hechos sucedidos durante el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, válido por la Liga CHERY by Cecinas Llanquihue 2026.

La jueza central, María Jesús González, se vio en la obligación de suspender el encuentro (con el marcador a favor del local, 59-57) restando 3:06 del tercer cuarto, tras recibir graves amenazas directas por parte de dos espectadoras.

Colo Colo y la Católica no lograron terminar su partido

Pese a las reiteradas gestiones de la delegada, los guardias de seguridad y los directivos locales, las involucradas se negaron a abandonar el recinto, impidiendo que existieran las garantías mínimas para continuar.

Más allá de la profunda tristeza, aflicción y preocupación que nos genera este hecho, manifestamos enérgicamente nuestro repudio.

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Estamos seguros de que este es el sentir de todo el básquetbol chileno frente al accionar de personas que dicen querer a un equipo o a este deporte en general.

No descansaremos hasta erradicar a estos individuos y sus conductas de todos los gimnasios de Chile. La integridad de nuestros oficiales y protagonistas es intransable y los antecedentes ya se encuentran a disposición del Directorio de LNB quien decidirá a la brevedad la situación sin perjuicio de traspasar el caso al Tribunal de Disciplina mediante nuestra área legal.