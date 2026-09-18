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Fichajes

La U le quiere “robar” a la nueva joya del fútbol chileno a Colo Colo: pelea en el mercado de fichajes

Los azules tienen en la mira a delantero que viene buscando el Cacique hace meses y que es una de las figuras del Ascenso.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo y la U ya miran el mercado de fichajes.
© PhotosportColo Colo y la U ya miran el mercado de fichajes.

Restan meses para que termine la temporada 2026, sin embargo, los clubes chilenos ya miran el mercado de fichajes y desde hace mucho tiempo en Colo Colo tienen a un jugador como objetivo.

La secretaría técnica de Blanco y Negro, encabezada por el gerente deportivo Daniel Morón, está siguiendo al delantero de Deportes Iquique Bayron Barrera, que a sus 17 años muestra sus armas en la Liga de Ascenso.

El cuadro albo viene negociando hace meses con el entorno del futbolista, que en la temporada en curso jugó un total de 17 partidos, marcó cinco goles y dio dos asistencias.

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La U se mete en la pelea por el fichaje de Bayron Barrera

A Colo Colo le sale competencia de cara al posible fichaje del delantero iquiqueño, porque Universidad de Chile también está mirando a Bayron Barrera.

El periodista Gonzalo Fouillioux dio a conocer en TNT Sports que el cuadro azul, mediante el director deportivo Manuel Mayo, están atentos al concurso del nortino y se meten en la discusión por su contratación del ariete.

Bayron Barrera es seguido por Colo Colo y la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

Bayron Barrera es seguido por Colo Colo y la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

No sería primera vez que la U busque a un delantero juvenil de un equipo del norte, porque ya se hizo con los servicios de Ignacio Vásquez, quien fue formado en las divisiones inferiores de Cobresal.

La temporada 2026 está lejos de terminar, y Colo Colo con Universidad de Chile protagonizan un clásico en el mercado de fichajes.

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