Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

La familia visita a Bonvallet a 11 años de su partida: “Toda una vida para recordarte”

Jean Pierre Bonvallet publicó un emotivo video de la familia del Gurú en el cementerio, con un mensaje pare recordarlo siempre.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Bonvallet dejó un legado en el fútbol chileno.
© Montaje IAEduardo Bonvallet dejó un legado en el fútbol chileno.

11 largos años han pasado desde la partida de Eduardo Guillermo Bonvallet a la eternidad, dejando un legado imborrable en el fútbol chileno y en sus seguidores que todavía lo tienen presente.

Al igual que su familia que, como es costumbre, lo fueron a visitar al cementerio, en una emotiva jornada que fue compartida en las plataformas digitales de su hijo, Jean Pierre Bonvallet.

Los hinchas recuerdan sus emotivos mensajes en la radio.

Los hinchas recuerdan sus emotivos mensajes en la radio.

Lo dirigió Bonvallet, fue bicampeón en el fútbol chileno y es rostro de streaming: “Le agarré el gustito, me motiva”

ver también

Lo dirigió Bonvallet, fue bicampeón en el fútbol chileno y es rostro de streaming: “Le agarré el gustito, me motiva”

El recuerdo de Bonvallet

Fue en Instagram donde el hijo del Gurú golpeó el corazón de todos los chilenos, con un video que llega al alma, donde la familia fue a visitar a Eduardo Bonvallet para conmemorar un año más de su partida.

“11 años de tu partida, toda una vida para recordarte. Te amo y te extraño siempre, papá”, escribió Jean Pierre en el video, que está lleno de mensajes de mucho amor para su padre.

Con los nietos, sobrinos y la familia, que llevaron banderas chilenas, recuerdan un año más del legado de Bonvallet, quien se mantiene vigente y en el alma de todo un país.

Mira el emotivo video:

Lee también
Bonva Jr. hace cruel imitación de Castellón tras Superclásico
U de Chile

Bonva Jr. hace cruel imitación de Castellón tras Superclásico

"Más malo que la rechu...": duras críticas a Bernedo en la UC
Universidad Católica

"Más malo que la rechu...": duras críticas a Bernedo en la UC

A Bonvallet junior se le sale la cadena con Paqui: “Ándate a la rech...”
U de Chile

A Bonvallet junior se le sale la cadena con Paqui: “Ándate a la rech...”

Revelan último deseo del Gurú: "Seré DT, me dijo que debía ser campeón"
Chile

Revelan último deseo del Gurú: "Seré DT, me dijo que debía ser campeón"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo