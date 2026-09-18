Jean Pierre Bonvallet publicó un emotivo video de la familia del Gurú en el cementerio, con un mensaje pare recordarlo siempre.

11 largos años han pasado desde la partida de Eduardo Guillermo Bonvallet a la eternidad, dejando un legado imborrable en el fútbol chileno y en sus seguidores que todavía lo tienen presente.

Al igual que su familia que, como es costumbre, lo fueron a visitar al cementerio, en una emotiva jornada que fue compartida en las plataformas digitales de su hijo, Jean Pierre Bonvallet.

Los hinchas recuerdan sus emotivos mensajes en la radio.

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El recuerdo de Bonvallet

Fue en Instagram donde el hijo del Gurú golpeó el corazón de todos los chilenos, con un video que llega al alma, donde la familia fue a visitar a Eduardo Bonvallet para conmemorar un año más de su partida.

“11 años de tu partida, toda una vida para recordarte. Te amo y te extraño siempre, papá”, escribió Jean Pierre en el video, que está lleno de mensajes de mucho amor para su padre.

Con los nietos, sobrinos y la familia, que llevaron banderas chilenas, recuerdan un año más del legado de Bonvallet, quien se mantiene vigente y en el alma de todo un país.

Mira el emotivo video: