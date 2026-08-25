El Bichi se defendió de las críticas por sus comentarios en el Superclásico. El King fue uno de los que le dio duro tras el partido.

Siguen las repercusiones del último Superclásico y Claudio Borghi es uno de los nombres que dio que hablar. El Bichi fue parte de los comentarios en la transmisión de TNT Sports y sacó de sus casillas a Arturo Vidal.

Luego que el ex DT albo pusiera énfasis en que la jugada del King era penal (antes de la revisión del VAR), el jugador salió al paso. Durante su transmisión de streaming, Vidal repasó al que fue su entrenador en la Roja y Colo Colo.

“Borghi es anticolocolino, mira lo que dice: que el remate llevaba buena dirección. Yo me reía. El comentarista dice es al límite. ¿Quién te llama por ir al límite?”, lanzó el King. Así como él, más hinchas del Cacique repasaron al Bichi con la frase “anticolocolino”.

Borghi responde a críticas de los albos

Claudio Borghi ocupó su tribuna en Picado TV y contestó a todos los que lo llamaron “anticolocolino” luego de sus comentarios en el Superclásico. Evidentemente molesto, el ex DT de Colo Colo no se guardó nada.

Foto: TNT Sports.

“Voy a contestar a estos saco hueas que escriben esto… Cuando nosotros estamos en un medio de comunicación o cuando nos contratatan, no estamos con una camiseta de un equipo insultando a otro. “Eso es otra cosa”, partió diciendo.

Siguiendo con sus descargos, el Bichi se las cantó clarita a sus críticos. Ahí dijo que “si no están conformes con nuestro programa, se cambian. Yo soy colocolino, pero acá no me contrataron de hincha, sino para hablar de futbol”.

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“Obviamente tengo mi equipo preferido, si ven cuando dirigí a Colo Colo o a Argentinos Juniors, nunca celebré un gol… Soy colocolino, pero no ando faltando el respeto a nadie, si ustedes son termos y quieren insultar al rival, háganlo ustedes”, cerró.