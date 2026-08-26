Una vez más Garnero quedó con una alternativa descartada para el duelo frente a los Piratas, aunque confió en un juvenil seleccionado chileno para paliar la baja.

Universidad Católica se pone al día en la Liga de Primera 2026 con ese duelo pendiente contra Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y así como se da el debut del defensor central argentino Agustín García Basso, único refuerzo en el mercado invernal, también hay otra baja.

Una nueva lesión de rodilla afecta a los Cruzados. Y deja con una alternativa menos al cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero, que ya tiene fuera de combate a dos delanteros y un defensor: Juan Francisco Rossel, Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga, todos afectados por problemas en esa zona.

Pues bien, Garnero también debió tachar de su lista de jugadores disponibles a Darío Melo, quien evidentemente no fue ni citado. Según el parte médico difundido por la UC en sus canales oficiales, el golero de 33 años sufre una “meniscopatía”.

Darío Melo no pudo viajar rumbo a Coquimbo por una lesión. (Marco Vazquez/Photosport).

Aunque no dan ninguna información respecto del tratamiento para Melo. Mucho menos de los tiempos de recuperación. “Seguimos teniendo bajas todas las semanas, ya sean físicas o suspensión. Nos cuesta eso, pero son momentos que tienen los planteles”, reconoció Garnero en un diálogo con TNT Sports. Consciente de la mala suerte en torno a las lesiones.

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El reemplazante de Darío Melo en la visita de Católica a Coquimbo Unido

Así las cosas, Darío Melo no pudo ser reserva de Vicente Bernedo en el duelo entre Universidad Católica frente a Coquimbo Unido. El golero mundialista Sub 20 en Turquía 2013 fue sustituido por un juvenil en este encuentro. Un formado en la Franja.

Vicente Bernedo en el calentamiento previo al partido frente a los aurinegros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Tiene 20 años. Las referencias son para Francisco Valdés, quien ya ha estado en ocho ocasiones como arquero de alternativa en los Cruzados. Frente a los Piratas será la novena del seleccionado Sub 17 en 2023, año en que jugó ocho partidos en aquel Sudamericano de la categoría.

Francisco Valdés, el arquero reserva de la UC ante los Piratas.

Eso sí, dentro de las novedades positivas en torno a problemas de rodilla está la recuperación de Bernardo Cerezo, quien superó la sinovitis que lo aquejaba y es suplente de Sebastián Arancibia en la Franja.