El equipo de Gabriel Suazo buscará aprovechar la localía ante los Colchoneros, que llegan invictos pero sin Julián Álvarez.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 de LaLiga de España tendrá como protagonistas a Sevilla y Atlético de Madrid, dos equipos que todavía no conocen de derrotas en este comienzo de temporada.

El duelo tendrá además especial atención en Chile por la presencia de Gabriel Suazo, quien aparece dentro de la probable formación titular del conjunto andaluz.

Los partidos de La Liga también se pueden apostar en JugaBet. En Sevilla vs. Atlético de Madrid, las cuotas son 4.32, 3.55 y 1.97, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a los Blanquirrojos paga $43.200.

Gabriel Suazo estará presente en el partido del Sevilla vs. Atlético por LaLiga 2026-27.

¿Cuándo juegan Sevilla vs Atlético de Madrid por LaLiga?

El partido entre Sevilla y Atlético de Madrid está programado para este sábado 29 de agosto, desde as 15:30 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán,por la jornada 3 de LaLiga 2026-27.

El partido tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de DIRECTV a través del canal DSports (610 – 1610) . También contará con transmisión vía ONLINE , por la plataforma de DGO y vía streaming en Amazon Prime Video .

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Una de las principales novedades en Atlético de Madrid será la ausencia de Julián Álvarez. El delantero sumó minutos en el empate frente a Villarreal, pero se ausentó de los entrenamientos y no apareció en la convocatoria de Diego Simeone para visitar al Sevilla.

Probables formaciones de Sevilla vs. Atlético de Madrid

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Jon Guridi; Peque Fernández, Miguel Sierra, Oso; y Robbie Ure.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Koke, Pablo Barrios; Lee Kang-in, Giuliano Simeone, Álex Baena; y Ademola Lookman.

En resumen…