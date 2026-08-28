Julián Álvarez desea emigrar a Barcelona, pero Atlético de Madrid tiene cerrada esa puerta y eso afecta la salud del jugador.

El drama que vive Julián Álvarez en Atlético de Madrid se acentúa cada día. El deseo del jugador es emigrar a Barcelona, pero el club colchonero ya señaló que no lo va a transferir al cuadro catalán.

Esto provocó que se ganara el odio de la hinchada colchonera, que lo ha pifiado fuertemente luego del partido ante el Villarreal, jugado en la capital española.

Problemas que crecen día a día, a cuatro días del cierre del libro de pases. Esto porque el periodista hispano Juan Jesús manifestó que el argentino está deprimido por la situación y ya ni siquiera se alimenta adecuadamente.

“Como adelantamos en exclusiva, la situación de Julián Álvarez es dramática: se encuentra en un estado depresivo severo”, señaló el comunicador en su cuenta de X.

Julián Álvarez tras haber jugado contra Villarreal en el inicio de La Liga

Revelan que Álvarez no está bien de salud: “Ha perdido kilos”

El periodista asegura que la dirigencia del Atlético, comandada por Miguel Ángel Gil Marín, no quieren que se hable de esto. “En el Atlético están haciendo absolutamente todo para tapar la verdad”, detalló.

Luego detalló que su estado es preocupante, pues afecta su salud. “Lleva más de una semana sin entrenar, apenas come y ha perdido varios kilos“, manifiesta.

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Hecho que se intenta ocultar para que sea transferido al fútbol inglés. “Los tests confirman su estado y Gil Marín lo camufla todo para encasquetárselo al Arsenal”, agregó.

“Esto ha desatado un choque interno: representantes de Apollo (dueños del 50% del Atlético de Madrid) están indignados y se han encarado con Gil Marín, exigiendo priorizar la salud del jugador”, indica.