El delantero de La Albiceleste aseguró que todo lo que rodea la espera del duelo entre Argentina e Inglaterra está de más. Pese a la rivalidad, Álvarez recuerda que es un partido de fútbol.

Las selecciones de Argentina e Inglaterra esperan por un nuevo clásico, esta vez por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Los equipos encabezados por Lionel Messi y Harry Kane definirán al rival de Francia o España en la definición por el título planetario.

Británicos y sudamericanos se han enfrentado cinco veces por mundiales con triunfos para Inglaterra en Chile 1962 (1-3) e Inglaterra 1966 (0-1), victoria argentina en México 1986 (2-1), empate en Francia 98 (2-2) y el 0-1 de los europeos en Corea y Japón 2002.

Así, las semifinales tendrán un nuevo clásico con el recuerdo de la Guerra de Las Malvinas como condimento, y ese recordado duelo por cuartos de final en México 86, disputado cuatro años después del conflicto bélico.

Pese a esto, Julián Álvarez manifestó que “no sé si es presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido de fútbol“.

ver también Julián Álvarez pide irse al Barcelona y Atlético de Madrid los denuncia a la Justicia

Elogios de Julián Álvarez a Inglaterra

“Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto“, agregó el delantero de La Albiceleste.

Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

Julián Álvarez va por un Argentina-Inglaterra caliente por fútbol y no por política.

Incluso, Álvarez se dio espacios para elogiar a Inglaterra y Harry Kane: “se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales. Sabemos que no va a ser fácil“.

Francia y España juegan este martes la primera semifinal. Inglaterra y Argentina tienen su turno en miércoles con sede en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

ver también “Respeten”: la polémica portada de Olé que enciende previa de Argentina vs Inglaterra

Resumen:

-Lionel Messi y Harry Kane disputarán la semifinal del Mundial 2026 este miércoles.

-Mercedes-Benz Stadium: El estadio ubicado en Atlanta será la sede de esta semifinal.

-Cinco veces se han enfrentado Argentina e Inglaterra en la historia de los mundiales.