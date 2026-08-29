El Ingeniero fue muy crítico con los yerros que cometió el cuadro verdiblanco en la feísima derrota ante los granotas por la fecha 3 de la Liga 26-27. También evitó encontrar excusas en el calor.

Manuel Pellegrini evidentemente hizo un balance deficiente de lo mostrado por el Real Betis, que cayó goleado por 5-2 ante el Levante en la tercera fecha de La Liga de España. A pesar de que el encuentro llegó a estar igualado a dos tantos, el cuadro granota sacó una diferencia abultada.

“Sin lugar a duda que la valoración es absolutamnte negativa. Perdimos, nos hicieron cinco goles. Y porque bajamos muchísimo en el segundo tiempo. En el primero estuvimos debajo en el marcador dos veces con errores defensivos y logramos igualar”, aseguró el Ingeniero Pellegrini en la conferencia de prensa.

Añadió que “tuvimos muy claro el 3-2 en el cabezazo de Troy Parrott, no lo conseguimos. De ahí para adelante desaparecimos. Cuesta encontrar una explicación de por qué se bajó tanto en la última media hora del segundo tiempo”. Quizás el gran dolor del DT chileno en ese partido.

El atacante irlandés Troy Parrott tuvo una chance muy clara que no pudo concretar. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

También fue consultado por las modificaciones en la zaga y si fueron muy determinantes. “Esta defensa fue la que hizo gran parte de la pretemporada y dejó la portería en cero jugando de visitante en el campeonato. Juega Héctor Bellerin, Marc Batra, Natan y Fran García, el refuerzo”, aseguró Pellegrini.

“Los rendimientos individuales son siempre importantes. En el partido pasado cambiamos la defensa completa y no nos hicieron goles. No fue un problema de nombres, fue de rendimiento. Muchas veces los jugadores tienen una mala tarde y se producen desajustes defensivos”, añadió el experimentado estratego que la selección chilena espera para que dirija a la Roja.

El Levante celebró varios regalos del Betis. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

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Manuel Pellegrini evita culpar al calor tras la paliza del Levante al Betis

Manuel Pellegrini tiene el objetivo de mantener al Betis con la moral arriba y el físico fresco a pesar de la goleada sufrida en la visita al Levante. “Es lógico mantener una rutina para tener a todos bien, tenemos ocho partidos en 27 días”, aseguró el Ingeniero.

El Betis de Pellegrini sufrió una derrota muy fea ante el Levante. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

Sobre las condiciones climáticas, el avezado DT chileno fue enfático. “El calor es para los dos equipos. Saber cuál sintió más eso es difícil saberlo y evaluarlo. Fueron más errores puntuales nuestros en defensa”, manifestó Pellegrini, quien debe levantar al equipo para enfrentar al Real Madrid en la fecha venidera.

“Sería fácil culpar al calor, pero no creo que sea un motivo. Afecta, pero a los dos equipos. No podemos centrarnos en eso”, cerró Pellegrini, quien seguramente quedó con mucha tarea para hacer junto a sus pupilos. Porque se puede perder. Pero no con tantos regalos al rival.

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga de España 26-27

A pesar de la derrota, el Real Betis sigue en la parte alta de la tabla en La Liga de España 26-27 al cabo de tres fechas.