Católica alcanza a la U y se mete por la lucha del Chile 2: así queda la tabla de la Liga de Primera

Los cruzados superaron a O’Higgins y ahora comparten el segundo puesto con el Romántico Viajero.

Sorpresa de palabras mayores se registra en la tabla de la Liga de Primera. Esto porque Universidad Católica aprovechó los tropezones de la U y ahora es nuevo escolta. Por lo que se mete de lleno en la lucha por el Chile 2.

El elenco de Daniel Garnero dejó atrás la caída ante Ñublense y que dividió las aguas en San Carlos. Esto porque superó en fecha pendiente a Coquimbo Unido y ahora al cierre de la fecha 21 logró un nuevo triunfo ante O’Higgins.

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Con esto, los cruzados trepan en la tabla de posiciones y ahora son los nuevos escoltas de Colo Colo, que en esta fecha golearon a Audax Italiano y son punteros con 52 unidades.

Ahora los cruzados se ubican al igual que Universidad de Chile con 36 puntos, pero por diferencia de gol de +15. Por lo que esto indica que los de la franja se quedan momentáneamente con el segundo lugar.

Católica es nuevo escolta y lucha por el Chile 2

“Dependemos de nosotros. Tenemos altibajos. Supimos estar muy bien y ahora buscamos retomar ese equilibrio“, recalcó Daniel Garnero tras el pitazo final y aliviado con esta seguidilla de triunfos de Universidad Católica.

Por su parte O’Higgins queda en el 11° lugar con solo 24 unidades. Posición compleja para el elenco de Lucas Bovaglio ya que ahora está a 8 puntos de puestos de Copa Sudamericana.

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Mientras tanto, en la parte baja de la tabla la lucha se hace más compleja para Unión La Calera. Los cementeros cayeron frente a La Serena y ahora son últimos con 14 unidades. En tanto en el puesto 15° se ubica Cobresal con 21 puntos.

Por lo que la lucha también estará con Audax Italiano (22 puntos), Universidad de Concepción (22 puntos), y el mencionado O’Higgins. “Hoy fuimos superiores. Pero esto es así. Ahora se viene un partido importante y debemos volver a sumar“, agregó Lucas Bovaglio preocupado por la ubicación que tienen los celestes en este segundo semestre.

¿Cuándo se juega la fecha 22 de la Liga de Primera?

Según indica el fixture está semana se ponen al día los últimos partidos pendientes. El miércoles 2 de septiembre Coquimbo recibe a Universidad de Concepción y Limache hace lo mismo con Ñublense.

Tras ello, desde el viernes 4/9 empieza la fecha 22 de la Liga de Primera. Universidad de Chile recibe a Coquimbo en el Estadio Nacional. Católica tendrá que visitar a Everton en el Sausalito. Ambos encuentros serán disputados el sábado.

La programación de la fecha 22 de la Liga de Primera

Mientras que para la jornada dominical Colo Colo tendrá que viajar hasta el Estadio Ester Roa Rebolledo para medirse frente a Huachipato.