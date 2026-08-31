De prender con agua a modo zen: el notorio cambio de Héctor Jona en su regreso a la Liga de Primera

El juez nacional volvió a la máxima categoría y mostró una faceta renovada tras la polémica con Kevin Altez.

Cambia todo cambia reza la canción de Mercedes Sosa. Y el ejemplo de ello es Héctor Jona que volvió a la Liga de Primera tras el fuerte castigo que recibió por su polémica con Kevin Altez.

El pasado 25 de julio, el juez protagonizó un fuerte cruce con el uruguayo. Lo que terminó con el jugador de Huachipato castigado por cuatro fechas. Pero el pito central no se la llevó pelada y también fue sancionado con la misma cantidad de jornadas sin poder dirigir.

Pero el tiempo le dio una segunda oportunidad. El reciente sábado 28 de agosto volvió a dirigir en el duelo entre Provincial Osorno y Trasandino de Los Andes por la Liguilla de Ascenso a la Primera B. Encuentro que terminó con empate 2-2.

Pero tras ello, tuvo su esperado regreso a la Liga de Primera. Aunque ahora como cuarto árbitro y encargado de apoyar a Garay. Papel que cumplió a cabalidad en el duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena. Lo que no estuvo ajeno a polémicas. Aunque ahora su reacción sorprendió.

Héctor Jona volvió a dirigir en liguilla para el ascenso a la Primera B.

El nuevo modo zen de Héctor Jona

En el minuto 60’, Ángelo Henríquez dejó su lugar por Lukas Alarcón. Pero su salida contó con la particularidad de que Cristián Garay le contó con los segundos para salir de la cancha, tal como dicta la nueva regla de la FIFA y que ya se aplicó en el Mundial.

El tema es que esta “presión” no cayó nada de bien al ex U de Chile. Por lo que tras salir de la cancha, desató su reclamo contra Héctor Jona.

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“Oye no puede ser. Dile que se ponga serio. Cómo me empieza a contar cuando ya voy saliendo”, se alcanzó a escuchar en los micrófonos de TNT Sports.

Pero Jona, a diferencia de otras ocasiones, respondió en modo zen. Es que el juez que ya estuvo suspendo por su violenta conducta con Kevin Altez, ahora demostró todo lo contrario.

“Lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien”, respondió Jona quien se encargó de calmar los ánimos de La Serena y así evitó una nueva polémica.

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Si hasta le dio un abrazo y choque de manos a Henríquez para calmar todo tipo de tensión que se registraba al borde de la cancha ya que ambos equipos se peleaban con todo por los tres puntos.

Cometido que evidenció el positivo cambio, y que ahora se espera marque su nueva forma de arbitrar cuando sea designado nuevamente como juez central.