Un histórico de los azules golpea la mesa luego de la sanción del Tribunal, alegando que fue contra todo el fútbol chileno.

El Tribunal de Disciplina decidió castigar con dos fechas de sanción a Javier Correa, luego de la denuncia de Universidad de Chile por gestos obscenos contra los hinchas azules en el Estadio Nacional.

Esto ocurrió en el Superclásico en que Colo Colo venció por 2-1 a la U por la Liga de Primera 2026, donde en los festejos, el argentino fue sorprendido por las cámaras.

Por lo mismo, se conoció la primera reacción de parte de la trinchera bullanguera tras la voz del Tribunal, donde alegan que fue muy poco para lo que pudo realizar el delantero.

La U denunció a Javier Correa tras el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también El Tribunal de Disciplina confirma el castigo para Javier Correa por el Superclásico

La U pedía más fechas para Correa

Fue Héctor Hoffens quien conversó con Redgol para analizar el castigo de parte del Tribunal de Disciplina en contra de Javier Correa, por sus gestos en el Superclásico.

“La verdad que a esta altura de la vida pasa cualquier cosa en el fútbol chileno, debería ser el máximo que eran tres fechas. Pero a esta altura da lo mismo, si ya se están probando la corona”, explicó.

El histórico jugador de la U asegura que el Tribunal se quedó corto con este tipo de gestos, con un precedente de lo que pueda ocurrir en el futuro con este tipo de partidos.

“Es muy poco, tuvo que ser el máximo, no sólo fue una insolencia con el público de la U, fue contra todo el fútbol en general”, detalló Hoffens.

Revisa qué dijo el Tribunal de Disciplina: