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Superclásico

Referente de la U se lanza contra Javier Correa por fuertes declaraciones antes del Superclásico: “Tonterías”

El delantero criticó la sanción de tres partidos que tuvo en Colo Colo justo antes del Superclásico con el cuadro azul.

Por Carlos Silva Rojas

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Javier Correa marcó en su regreso en Colo Colo.
© PhotosportJavier Correa marcó en su regreso en Colo Colo.

Colo Colo no pudo cosechar su décima victoria consecutiva en la Liga de Primera, puesto que igualó 2-2 ante O’Higgins en el estadio Monumental, en un partido que estaba ganando hasta el tiempo agregado.

Los albos se pusieron en ventaja con un gol de Javier Correa, quien volvió tras sus 3 partidos de suspensión y aparte de anotar, lanzó fuertes declaraciones finalizado el compromiso, justo en la previa al Superclásico con Universidad de Chile.

“La vara está distinta, somos Colo Colo y les duele vernos bien. Nos tratan de desestabilizar. No tengo que ser tan sincero yo“, lanzó el argentino.

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Héctor Hoffens se lanza contra Javier Correa antes del Superclásico

Javier Correa realizó sus quemantes declaraciones justo a días del partido ante los azules, situación que molestó al ex delantero de la U Héctor Hoffens, quien en diálogo con RedGol criticó al cordobés.

“Él viene de una sanción por hablar cosas que no corresponden o desajustadas a la situación. Ellos (Colo Colo) están tranquilamente con 10 puntos de ventaja, así que no tienen por qué hablar tonterías“, dijo el Chico Hoffens.

Javier Correa lleva 9 goles en la Liga de Primera. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Javier Correa lleva 9 goles en la Liga de Primera. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Los clásicos no necesitan nada extra para ser motivantes, para ser importantes. Yo creo que lo primero es estar calladito y te ves más bonito, así que estas cosas que dijo son tonteras“, agregó.

Javier Correa se hace notar dentro y fuera de la cancha, porque durante la semana le va a pelear el puesto de titular a Maximiliano Romero, dándole tarea a Fernando Ortiz de cara al Superclásico del domingo.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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