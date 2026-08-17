El ex arquero indicó que si el africano le gana la pulseada al juvenil no será un gran problema en la carrera del meta de 19 años.

Hasta 9 partidos en línea llegó la racha victoriosa de Colo Colo en la Liga de Primera, la que se cortó este domingo en el estadio Monumental, con el empate 2-2 ante O’Higgins.

Los albos están recibiendo muchos goles, por lo que la titularidad del arquero Gabriel Maureira está en duda, sobre todo tras el mediático fichaje del meta Vozinha.

Fernando Ortiz debe decidir si mantiene al juvenil o se la juega con el veterano de 40 años, justo cuando el rival de este domingo será Universidad de Chile, en el Superclásico a desarrollarse en el estadio Nacional.

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Óscar Wirth se la juega por Vozinha en el arco de Colo Colo

La pregunta sobre quién debe ser el portero titular en Colo Colo la respondió Óscar Wirth, quien en diálogo con RedGol no duda en que el africano tiene que tomar la camiseta en el líder del fútbol chileno.

“Creo que debe atajar Vozinha, y no pienso que eso sería ‘matar’ la confianza de Maureira. Yo creo que hasta sería una cosa beneficiosa para él. Enfocado de la misma forma así como yo te lo estoy planteando, él podría decir: ‘¿Sabes qué? En realidad era una incertidumbre qué es lo que iba a suceder el día del partido, y esta persona que va a reemplazarme realmente es una persona de un nivel bastante aceptable'”, dijo el ex portero.

El ex seleccionado nacional, además, comentó los errores que cometió el arquero de 19 años en el empate 2-2 ante O’Higgins en el Monumental.

“Son las cosas que pasan cuando uno juega en ese puesto. No hay vuelta que darle, pero bajo esa premisa, uno tiene que estar preparado para las contingencias nomás, y tendrá que servirle de lección para… para todo lo que viene más adelante”, cerró Óscar Wirth.

En síntesis

Colo Colo cortó su racha victoriosa de nueve partidos tras empatar 2-2 con O’Higgins.

su racha victoriosa de nueve partidos tras empatar 2-2 con O’Higgins. El exarquero Óscar Wirth recomendó a Vozinha como titular en Colo Colo sobre Gabriel Maureira.

a Vozinha como titular en Colo Colo sobre Gabriel Maureira. El DT Fernando Ortiz definirá al portero colocolino para el Superclásico ante Universidad de Chile.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera