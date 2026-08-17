Juvenal Olmos señaló que al joven portero de Colo Colo le falta personalidad, por lo que ante la U debe jugar Vozinha.

Colo Colo dejó muchas dudas de cara al Superclásico ante Universidad de Chile, en el que su cómoda ventaja de 12 puntos en la punta de la tabla puede verse reducida solamente a 7 unidades.

Encuentro en el que puede debutar Vozinha, el meta africano que llegó como refuerzo. Gabriel Maureira erró en los dos goles de O’Higgins y, además, Juvenal Olmos lo acusó de falta de carácter.

“Maureira nunca va a gritarle a Vidal. Nunca. ¿Por qué razón? Porque de repente los cabros jóvenes se asustan con los con los que tienen más edad y no son capaces de hablarle”, señaló el ex DT de la Roja en TNT Sports.

Juvenal lamenta que Maureira no saque la voz en Colo Colo

Piensa Juvenal que se trata, además, de una falencia particular del meta colocolino. “Hay otros cabros jóvenes que son capaces de gritarle a todos, perfecto. Pero ese no es el caso de Maureira”, detalló.

Olmos señala que le falta personalidad a Maureira

“Maureira más bien es introvertido, hacia adentro con Vidal, con la figura de Vidal. En cambio, si tú le pones a Vozinha, el tipo no creo que vaya a tener inconvenientes para ubicarlo donde tiene que ubicarlo”, manifiesta.

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Por lo mismo es que sostiene que un meta más experimentado podrá ser capaz de sacar la voz para que el King sienta que alguien lo está mandando.

“Muchas veces el tipo de edad necesita atrás alguien que lo ubique. Por eso, yo creo que tendría que jugar Vozinha”, señaló de cara al Superclásico del domingo ante la U.

El encuentro entre albos y azules se disputará el domingo, a las 15 horas, en el Estadio Nacional.