Eduardo Lobos sostiene que Fernando Ortiz debe respaldar ante U de Chile la titularidad de Gabriel Maureira en la portería.

En Colo Colo hay dudas con el tema del arquero. El joven Gabriel Maureira viene fallando en algunos goles que le cometen al Popular, por lo que la pregunta cae de cajón: ¿cuándo juega Vozinha?

El arquero campeón en la quiebra, Eduardo Lobos, conversó con Redgol y sostiene que su teoría es mantenerle la confianza al canterano, más allá de la llegada del mundialista con Cabo Verde.

“Maureira tiene futuro tremendo, una proyección maravillosa. Si bien no son los primeros goles en los que tiene responsabilidad, con Vozinha tiene más presión mediática y se mirará desde otro punto de vista los errores que va a tener”, establece.

Luego indica que hay que tenerle paciencia por una mirada de futuro. “Se va a equivocar, se va a seguir equivocando. Es parte del aprendizaje, parte de la madurez. Pero hoy tiene que ver con otras cosas”, establece.

Gabriel Maurerira está cuestionado en Colo Colo

El respaldo de Lobos para Maureira

Lobos además indica que en el camarín es difícil que estén apuntando a Maureira por los errores que ha cometido, por lo que desde ese punto de vista debe estar tranquilo.

“No creo que lo miren de reojo los compañeros, muchos dejan entrever cosas que quizás no son”, manifiesta quien jugó en el Cacique en dos etapas.

Entiende además la presión que hay. “Claramente todos quieren ver a Vozinha, que debute. Pero si Colo Colo sigue teniendo una gran campaña en parte es gracias a Maureira, no debiera cambiar eso”, interpreta.

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“La coherencia del técnico en su discurso sería sostenerlo. No tiene sustento sacarlo, porque la llegada de Vozinha es marketing”, establece.

“Maureira se va a seguir equivocando, hasta el día que se retire. El problema es que ahora preguntan por qué no juega Vozinha, pero desde mi mirada hay que respaldar ese rendimiento de Maureira. No por un par de errores va a ser crucificado”, cierra.