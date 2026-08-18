El histórico guardameta analizó el rendimiento del canterano albo en medio de su semana más compleja tras el empate 2-2 ante O’Higgins.

Gabriel Maureira está en el centro del debate por estos días Colo Colo. El arquero de 19 años estuvo lejos de convencer en la igualdad 2-2 ante O’Higgins, teniendo responsabilidad directa en los dos goles de la escuadra rancagüina en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, algunos ya están poniendo en duda su titularidad en el Superclásico ante Universidad de Chile de este domingo en el Estadio Nacional, sobre todo si metemos en la ecuación que está Vozinha dentro del plantel.

En medio de este complejo contexto para el joven arquero uno que salió analizar su rendimiento fue Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista en ESPN apuntó a los aspectos técnicos en los que está fallando el meta.

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Claudio Bravo apunta a las fallas de Maureira en el arco de Colo Colo

El bicampeón de América afirmó que “en el 1-0 es un remate muy lejano donde volvemos a lo mismo: al tema de lo que significa tener técnica o no a la hora de atajar. Si tú analizas lo que él hace en el primer gol, volvemos al tema de las piernas”.

“Muchos se fijan en la posición de las manos o de los brazos, pero al final estamos hablando de un chico que mide más de 1,90 m y no aprovecha su envergadura. ¿Por qué? Porque sus piernas se mueven de mala manera”, agregó.

Maureira tuvo responsabilidad en los dos goles que O’Higgins le hizo a Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Bravo apuntó a que “cuando impulsas con la pierna para ir hacia tu izquierda, si el impulso es hacia adentro, acortas el movimiento; pero si tu pierna impulsa hacia afuera, lo más lejos posible, llegas prácticamente con el pecho y no solo con las manos, te pasas del arco incluso”.

“Son acciones de aprendizaje, el tiempo va a corregir ese tipo de cosas. La preparación que él tenga y la corrección en el día a día mejoran mucho esto, al igual que el analizar. Son situaciones que, por ejemplo, para un arquero en otro nivel es imperdonable que le hagan un gol de esa distancia. Algo tienes que hacer mal para no llegar a un balón con esa estatura”, concluyó.

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En síntesis