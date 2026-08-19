El joven delantero albo captó las miradas internacionales y aparece en el top ten de prometedores cracks del continente.

A sus 21 años, Leandro Hernández vive el mejor momento de su prometedora carrera. El canterano de Colo Colo es titular en el equipo de Fernando Ortiz y es destacado incluso internacionalmente.

Es que pese a que los albos no juegan copas foráneas este año, el hábil delantero captó las miradas del continente. Hernández aparece en el top ten de exclusivo ranking de los mejores valores jóvenes de Sudamérica.

Bajo el estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), el compañero en ataque de Maxi Romero figura junto a tremendos talentos de este lado del mundo: Emerson Para (Ecuador) y Tomás Aranda (Argentina) entre ellos.

Con Leandro Hernández: el ranking de los mejores Sub 23

Ocupando el puesto número 9 del listado de talentosos jóvenes futbolistas, Leandro Hernández confirma su gran momento. El sitio CIES es conocido por sus estudios y rankings de los mejores a nivel mundial.

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Con una puntuación de 74.8, el Lea supera a Rene Ferreira, del Vitoria de Brasil. El resto de jugadores del exclusivo top ten son argentinos, uruguayos y el mencionado brasileño.

Hernández apunta a ser titular este domingo, en el Superclásico 200 ante U de Chile. Viene de anotar ante Unión La Calera y O’Higgins, por lo que llega con confianza al duelo.

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Durante este temporada, el canterano albo registra ocho tantos y seis asistencias, en un total de 29 partidos. Gracias a él también Colo Colo ya cumplió con la regla del minutaje juvenil.