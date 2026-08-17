En medio del debate en torno a quien debería ser el arquero del Cacique este domingo ante Universidad de Chile, hay un notable dato que compara los inicios de Maureira con los de Bravo.

Gabriel Maureira está siendo tema de debate por estas horas en Colo Colo. El portero de 19 años estuvo lejos de convencer en el empate 2-2 ante O’Higgins, teniendo responsabilidad directa en ambos goles rancagüinos en el Monumental.

Estos errores, más una serie de otros en partidos pasados, instalan varias dudas sobre si debe seguir siendo el arquero titular en el Cacique, sobre todo si consideramos la presencia de Vozinha en el plantel.

Sin embargo, lo que está pasando con Maureira no es algo que no se haya visto en el pasado con los arqueros, en especial en sus inicios. Es cosa ver como fue el comienzo de Claudio Bravo en el mismo arco hace más de 20 años.

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El revelador dato de Maureira con Bravo en sus inicios en Colo Colo

Gabriel Maureira ya suma un total de 18 partidos atajando en el Cacique, siendo once por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y dos en la Copa de la Liga. En ellos ha recibido 24 goles y entregado en tres oportunidades su portería imbatida.

Contrario a lo que muchos creen, estos números son mejores que los que en su momento tuvo Claudio Bravo. En sus inicios el bicampeón de América recibió 26 goles en sus primeros 18 partidos tras su debut en marzo de 2003 en Copa Libertadores.

Claudio Bravo tuvo inicio complejo en el arco de Colo Colo hace más de 20 años. | Foto: Photosport.

Hay que destacar que Bravo tuvo que alternar bastante en el arco del Popular en sus primeros meses antes de ser el titular indiscutido en el 2005. A mediados del 2006 fue vendido a la Real Sociedad luego de ganar el Apertura y el resto es historia.

Un dato notable que viene a aterrizar esta primera etapa de Maureira atajando con los albos con apenas 19 años en el cuerpo. Habrá que ver ahora si Fernando Ortiz sigue confiando en él para el desafío de palabras mayores que se viene: el Superclásico 200 ante la U.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

Albos y azules chocarán este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis