Colo Colo cumplió con los 1.890 minutos exigidos por el reglamento, a 11 fechas del final del torneo.

Colo Colo no pudo celebrar un triunfo ante O’Higgins en el Estadio Monumental, pero el empate dejó una noticia positiva para el Cacique fuera de la cancha.

Los Albos completaron la totalidad de los minutos Sub 21 exigidos por el reglamento de la Liga de Primera, evitando así tener que preocuparse por esta obligación durante el tramo final del campeonato.

En el duelo frente al cuadro rancagüino, las participaciones de Gabriel Maureira, Leandro Hernández y Rodrigo Catalán permitieron que el Popular sumara otros 120 minutos y llegara a los 1.890 minutos establecidos por la normativa. Considerando que todavía quedan 11 partidos para el término del Campeonato Nacional.

Gabriel Maureira es parte de los minutos Sub 21 de Colo Colo

Los juveniles ganaron protagonismo en Colo Colo

Durante esta temporada, Fernando Ortiz ha apostado por los futbolistas jóvenes del plantel, algo que terminó siendo determinante para cumplir anticipadamente con una exigencia que en temporadas anteriores había generado preocupación en Macul.

Uno de los nombres que más ha destacado es Leandro Hernández, quien consiguió ganarse un puesto como titular y ha tenido una presencia constante en el equipo.

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Otro aporte importante fue el de Gabriel Maureira. El joven arquero tuvo la oportunidad de asumir la titularidad durante distintos encuentros luego de la lesión de Fernando de Paul, sumando minutos importantes para alcanzar el objetivo.

Así, Colo Colo puede afrontar las 11 fechas restantes con mayor tranquilidad en este aspecto, mientras Fernando Ortiz concentra sus esfuerzos en la pelea por el campeonato.

En resumen…