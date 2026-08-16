La presidenta de Azul Azul reconoció que existen clubes interesados en el delantero de 22 años, pero también tuvo advertencias.

Universidad de Chile podría sufrir una nueva salida antes del cierre del mercado de fichajes. Esta vez, el nombre que genera incertidumbre es el de Lucas Assadi, quien ha vuelto a ganar protagonismo en el equipo de Fernando Gago.

El delantero recuperó la titularidad en las últimas semanas y su buen momento volvió a despertar el interés de clubes del extranjero. En ese escenario, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, abordó la situación del atacante.

Lucas Assadi vuelve a tomar confianza en la U.

La decisión queda en manos de Assadi

“También hay interés de hartos equipos, sabemos el talento que tiene y la importancia que tiene para nuestro equipo hoy día. Ha recuperado una titularidad que muchos la esperábamos”, señaló la dirigenta.

Sin embargo, la U no está dispuesta a desprenderse de Assadi bajo cualquier condición. Pérez explicó que su contrato establece una cláusula de salida que cualquier club interesado deberá cumplir.

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La presidenta de Azul Azul también dejó claro que la postura del propio jugador será determinante para definir su futuro, “Si se llega a concretar algo, el contrato es claro, hay una cláusula de salida. Si quieren hacer una oferta, tienen que cumplirla. También es importante escuchar la opinión y la decisión de Lucas”, afirmó.

Pérez, además, aseguró que la U respetará la determinación del futbolista si considera que una salida representa un paso importante para su carrera.

“Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, vamos a priorizar el contrato y vamos a priorizar la decisión del jugador”, cerró.

Así, mientras Assadi continúa siendo una pieza importante para Fernando Gago, el mercado mantiene abierta la posibilidad de que el atacante pueda emprender un nuevo desafío.

En resumen…