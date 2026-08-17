El Tano desmenuzó con lujo de detalles la acción del gol de Arnaldo Castillo que dejó un sabor agrio en el Cacique justo en la fecha anterior a visitar a la Universidad de Chile en la edición 200 del partido más grande del fútbol nacional.

Fernando Ortiz sabe perfectamente que Colo Colo sumó un amargo empate en la semana previa al Superclásico. Parecía que el Cacique tenía abrochada la victoria ante O’Higgins, pero en el cuarto minuto de tiempo agregado todo cambió drásticamente.

Aunque hubo una cadena de desaciertos para eso. Pero uno fue reparado especialmente por el Tano, quien no quiso culpabilizar del todo a uno de sus pupilos. De todas maneras, algo parecido a eso hizo. “El empate deja un sabor amargo. Prácticamente pasaba esa situación y terminaba el partido”, dijo el DT.

“No dejo de lado el mérito del rival, que hizo un muy buen partido. Me gustó. En juegos anteriores no tuvo tanta intensidad como ahora, no hay que sacarle crédito a eso. Sumamos, que también es importante”, añadió el estratego del Cacique tras romper la racha de nueve victorias consecutivas.

Fernando Ortiz sabe que hubo un jugador albo que pudo resolver de mejor manera en la acción previa al córner del 2-2. (Andrés Piña/Photosport).

Justo antes del duelo ante Universidad de Chile, el acérrimo rival que tiene el cuadro popular. “Hay situaciones que recalco a los jugadores que no se puede jugar ni cubrir la pelota. Se lo dije a Diego (Ulloa) en este caso. No es culpabilidad suya. Son situaciones que debemos resolver con experiencia”, manifestó el exentrenador del Santos Laguna y el América de México.

Diego Ulloa marca a Arnaldo Castillo, autor del 2-2 que rescató O’Higgins en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

“Último minuto, la pelota se revienta, salimos todos. Pero el fútbol tiene estas cosas o no existirían los goles. Han hecho un buen partido y ahora a preparar la semana del clásico sin importar la diferencia de puntos. Es un partido aparte”, aseguró Ortiz, quien ya palpita el duelo frente al Romántico Viajero.

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Tano Ortiz desmenuza el gol que amargó a Colo Colo antes del Superclásico

Fernando Ortiz desglosó el tanto de Arnaldo Castillo que dejó a Colo Colo sin la victoria previa al Superclásico. Fue un cabezazo del “9” que entró en el medio del arco. Que tuvo varios jugadores que pudieron frenarlo. Como el debutante Iván Román, quien saltó libre al balón.

Pero cabeceó el aire. “No puedo llegar a decir qué faltó para culminar. Situaciones de juego. Acabo de ver la jugada del gol. Joaco lo tiene bien marcado, es virtud de rival”, dijo de la feble oposición que el uruguayo Joaquín Sosa le interpuso a Castillo.

Iván Román no llegó a la pelota y Castillo le ganó el forcejeo a Sosa antes de cabecear hacia el medio del arco y vencer a Maureira. (Felipe Zanca/Photosport).

“Saltó con la marca encima, Gabriel (Maureira) se resbala. Son situaciones de juego que a veces nos perjudican”, sentenció el Tano Ortiz, quien de todas maneras alguna cuenta alegre sacó tras el punto sumado. Colo Colo registra siete puntos en los últimos tres partidos con algo en común: en todos comenzó perdiendo.

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