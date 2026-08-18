El ex golero chocó en estado de ebriedad, según el informe de Carabineros, y quedó en libertad tras el hecho que también lo sacó de una banca chilena.

El pasado 7 de agosto, Nelson Tapia protagonizo un accidente en auto mientras conducía a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651. Los informes preliminares hablaban de que conducía en estado de ebriedad.

Finalmente, Carabineros confirmó que el golero mundialista con la selección chilena en Francia 98 dio como resultado 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Fue así que el entonces entrenador de Imperial Unido, en la Tercera A, decidió renunciar a su cargo tras el grave accidente. Al día siguiente del hecho, el club avisó su salida por “motivos personales”.

Nelson Tapia y su foto post accidente

Dejando atrás el hecho que pudo costarle la vida, Nelson Tapia sale adelante junto a los suyos. Ahí posteó una emotiva imagen en su cuenta de Instagram, mostrando cómo luce luego del accidente.

“La vida es un momento”, reza la canción con que “Cabeza de muela” posteó una foto, con evidentes moretones bajo sus ojos producto del choque. También dejó ver mensajes de apoyo de sus cercanos.

Nelson Tapia fue dejado en libertad luego de acreditarse que conducía bajo los efectos del alcohol. Por ahora no se ha referido publicamente al hecho y está lejos de las canchas tras su aventura en Tercera A.

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El ex golero dirigió a Imperial Unido y previamente hizo lo propio en Constitución Unido. Antes de eso fue ayudante técnico en Audax Italiano y registra pasos como DT en el fútbol ecuatoriano.