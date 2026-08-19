El gerente deportivo salió a poner la cara luego de una lluvia de insultos en la goleada ante Estudiantes; explica los motivos para no reforzar a tiempo.

Universidad Católica fue eliminada en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de caer goleada por 3-0 ante Estudiantes de La Plata (4-1 en el global), en un duelo disputado en el estadio Claro Arena.

Los hinchas del cuadro cruzado se mostraron indignados, especialmente con la dirigencia, al decidir no reforzar para esta fase del torneo internacional, donde los dardos apuntaron al gerente deportivo José María Buljubasich.

“Hoy creo que se sumaron varias cosas. Una puede ser la falta de algún refuerzo, otra fueron las lesiones“, explicó de inmediato en zona mixta el directivo, quien recibió improperios de todo tipo en San Carlos

Pese a esto, fue muy claro en su situación en la UC, con su larga trayectoria, a la hora de tomar una decisión por el lamentable resultado: “No he puesto el cargo a disposición”.

José María Buljubasic sacó la cara tras los insultos de los hinchas de la UC. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Buljubasich defiende la postura de Católica

Para José María Buljubasich hubo un mal entendido con los hinchas a la hora de informarse de la situación de los refuerzos, donde se dejó en claro que no había presupuesto.

“Cada uno puede elegir si decir que se perdió solo porque no trajimos refuerzos o podemos decir que se perdió por un cúmulo de situaciones, que llegó el equipo diezmado. Al mismo tiempo, hasta el primer gol de Estudiantes el partido estaba parejo. Competimos de buena manera, lamentablemente ellos tienen jerarquía, hicieron un muy buen gol y ahí abrieron el partido”, explicó.

Por lo mismo, fue enfático al decir que la caja para poder traer jugadores, en este mercado de fichajes, era limitada, por lo que complicó el escenario.

“Acá no había seis millones de dólares para traer a los jugadores. Eso no fue verdad, se instaló, los hinchas se quedan con eso y es menos entendible cuando uno está convencido de que son seis millones de dólares”, destacó.

Buljubasich contesta las “faltas de respeto” en Católica

Con la eliminación no se hicieron esperar los cantos de los hinchas de Universidad Católica en el Claro Arena, quienes apuntaron a la dirigencia, especialmente a Buljubasich.

“A lo largo de estos 16 años, cada vez que las cosas anduvieron mal, me pidieron la salida los hinchas o los periodistas me preguntaban, y cada vez que las cosas anduvieron bien, me alabaron y me felicitaron. Es parte de esto”, restaló el ex portero.

Pese a todo, asegura que, en este caso, las palabras dolieron por los años sacando al equipo adelante: “Soy hincha de la Católica, quiero el club, trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto, pero entiendo que es parte de este trabajo”.

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