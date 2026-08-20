En las últimas horas se revelaron un par de '9' que desde Cruzados no quisieron firmar. Ambos firmaron por equipos argentinos en este mercado.

Luego de la eliminación que sufrió Universidad Católica en octavos de final en Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, sus hinchas dirigieron su bronca hacia la dirigencia de Cruzados, en particular a su presidente Matías Claro y el gerente deportivo José María Buljubasich.

El principal reclamo hecho a la cúpula del club es por la falta de refuerzos para enfrentar el escenario internacional. La respuesta llegó con la tardía incorporación del argentino Agustín García Basso. El tema es que pudieron llegar más fichajes.

Según reveló el diario El Mercurio, desde la dirigencia de Católica rechazaron la contratación de dos figuras del fútbol sudamericano pues a su juicio “no eran necesarios“. Esos nombres son los del ecuatoriano Enner Valencia y el trasandino Ezequiel Chimy Ávila.

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Los dos fichajes que rechazó firmar Católica

“El gerente deportivo, José María Buljubasich, tuvo a la vista los nombres de ambos delanteros. No eran caros, es decir, calzaban en los montos en que se movía la UC”, escribió el citado medio para luego agregar la reacción desde la dirigencia.

“Fuentes cruzadas sostienen que Buljubasich estaba de acuerdo en fichar por lo menos a uno. Sin embargo, el directorio que dirige Matías Claro, incluido Juan Pablo Pareja (gerente general de Católica), consideró que ni Valencia ni Ávila eran necesarios para el equipo“, concluye.

Una información que difiere de los dichos públicos desde La Franja, donde ante las críticas de los hinchas aseguraron que no tenían los recursos suficientes para contratar refuerzos y que “contratar es algo muy difícil“. Una realidad disímil a la de los otros grandes de Chile.

En síntesis