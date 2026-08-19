Estados Unidos dominó en el torneo y tuvo a la jugadora Kari Knotts como la gran figura del certamen realizado en Chile.

El Mundial de Vóleibol Femenino U17 Chile 2026 terminó hace pocos días y no solo dejó grandes partidos además de un alto nivel competitivo, sino que también permitió vislumbrar a las futuras estrellas de esta disciplina a nivel mundial.

Una vez concluida la ceremonia de premiación, la organización del torneo dio a conocer el “equipo ideal”, que destaca a las atletas que demostraron mayor jerarquía y rendimiento a lo largo de todo el campeonato.

Estados Unidos destaca en el Mundial

Como era de esperar por su dominio en el campo de juego, la selección de Estados Unidos, ganadora de la final, encabeza la lista con múltiples menciones.

La estadounidense Kari Knnots fue la gran figura de la jornada, llevándose el galardón a la Jugadora Más Valiosa (MVP) y siendo también seleccionada como la mejor punta del certamen.

Kari Knotts (al centro) fue elegida la MVP del torneo

Junto a ella, sus compatriotas Enger fue elegida como la mejor armadora, y Knotts se consolidó como la mejor opuesta.

La selección de Turquía, la otra gran potencia que disputó el título, también tuvo una presencia destacada en este cuadro de honor. Alpay fue reconocida como la segunda mejor punta del campeonato, mientras que la labor defensiva fue premiada con Sener, distinguida como la mejor líbero. En la zona de red, Guzonjic fue incluida como la mejor central 1.

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Finalmente, el equipo ideal lo completa la central china Chen X. Y., quien fue reconocida como la mejor central 2, cerrando así un cuadro de honor marcado por el equilibrio y el alto nivel técnico que caracterizó a esta cita planetaria.

El Equipo Ideal:

• MVP: Knnots (EE. UU)

• Punta 1: Ogbogu (EE. UU.)

• Punta 2: Alpay (TUR)

• Central 1: Guzonjic (TUR)

• Central 2: Chen X. Y. (CHN)

• Armadora: Enger (EE. UU.)

• Líbero: Sener (TUR)

• Opuesta: Knotts (EE. UU.)