El periodista de TNT Sports hizo estallar a los hinchas lilas por sus dichos en pantalla. Se le fueron hasta sus compañeros de TV en contra.

Deportes Concepción vive un momento soñado tras pasar gran parte de la Liga de Primera peleando el descenso. El León de Collao lleva canasta perfecta este segundo semestre y ahora mira de reojo la clasificación a copas internacionales.

Lejos de la zona roja, el equipo de Fernando Díaz apunta a alcanzar, al menos, el cupo a Copa Sudamericana 2026. Pero desde TNT Sports encendieron la polémica tras dichos de Aldo Schiappacasse, panelista del programa Todos Somos Técnicos.

“Te digo altiro que a Concepción no le conviene quedar en zona de clasificación en copa internacional. Ya estuvo en torneo internacional el 2000, le fue bien y todo, pero la experiencia indica que los equipos chilenos que clasifican a Copa Sudamericana o Libertadores, sufren al año siguiente”, partió diciendo.

Los argumentos contra la campaña de Concepción

Aldo Schiappacasse no se quedó ahí y ante las réplicas de sus compañeros en TNT Sports, se mantuvo firme en su postura sobre que el Conce no debe clasificar a copas internacionales. Eso, tras cinco triunfos en línea en Liga de Primera.

“Que Concepción se quede en una zona intermedia. A ver, ¿donde está Coquimbo en la tabla ahora?”, lanzó, ejemplificando con que los piratas están lejos de la lucha por el título.

Y si los hinchas lilas ya se tomaban la cabeza por los dichos del periodista, Schiappacasse volvió a la carga y les dio con todo. Ahí apunto a los pergaminos de los jugadores del Nano Díaz.

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“Coquimbo, Católica y O’Higgins tienen plantel como para afrontar un torneo sin tanto riesgo. No creo que Concepción sea capaz de armar un plantel de esas características, ni siquiera el otro año”, cerró.

El video de la polémica: