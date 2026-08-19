Deportes Concepción vive un momento soñado tras pasar gran parte de la Liga de Primera peleando el descenso. El León de Collao lleva canasta perfecta este segundo semestre y ahora mira de reojo la clasificación a copas internacionales.
Lejos de la zona roja, el equipo de Fernando Díaz apunta a alcanzar, al menos, el cupo a Copa Sudamericana 2026. Pero desde TNT Sports encendieron la polémica tras dichos de Aldo Schiappacasse, panelista del programa Todos Somos Técnicos.
“Te digo altiro que a Concepción no le conviene quedar en zona de clasificación en copa internacional. Ya estuvo en torneo internacional el 2000, le fue bien y todo, pero la experiencia indica que los equipos chilenos que clasifican a Copa Sudamericana o Libertadores, sufren al año siguiente”, partió diciendo.
Los argumentos contra la campaña de Concepción
Aldo Schiappacasse no se quedó ahí y ante las réplicas de sus compañeros en TNT Sports, se mantuvo firme en su postura sobre que el Conce no debe clasificar a copas internacionales. Eso, tras cinco triunfos en línea en Liga de Primera.
“Que Concepción se quede en una zona intermedia. A ver, ¿donde está Coquimbo en la tabla ahora?”, lanzó, ejemplificando con que los piratas están lejos de la lucha por el título.
Y si los hinchas lilas ya se tomaban la cabeza por los dichos del periodista, Schiappacasse volvió a la carga y les dio con todo. Ahí apunto a los pergaminos de los jugadores del Nano Díaz.
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“Coquimbo, Católica y O’Higgins tienen plantel como para afrontar un torneo sin tanto riesgo. No creo que Concepción sea capaz de armar un plantel de esas características, ni siquiera el otro año”, cerró.