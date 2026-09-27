Pumas remaron desde atrás para rugir en casa e instalarse como el segundo equipo de Primera B en cuartos de final. Esta tarde se define su rival.

Deportes Antofagasta hizo la pega en casa y avanzó a cuartos de final de Copa Chile. Los pumas trabajaron duro para vencer sobre el final a Deportes Iquique, donde el 4-1 les dio el pase a la siguiente fase (5-2 en el global).

Tras la igualdad en la ida jugada en el Tierra de Campeones, los Dragones Celestes se ponían en ventaja en el Calvo y Bascuñán. Mediante gol de Diego Orellana, la visita abrochaba la clasificación.

Pero la reacción no se hizo esperar y los hombres de Luis Marcoleta rugieron en casa. Brayan Hurtado, Sebastián Leyton, José Bández y Bastián Tapia clavaron las estocadas que dejaron a Iquique sin nada y a los pumas instalados en cuartos de final.

Los goles de Antofagasta para avanzar en Copa Chile

Deportes Antofagasta sacó adelante un trabajado partido y se instaló en cuartos de final de Copa Chile. Tras el 4-1 como local frente a Deportes Iquique, ahora esperan rival.

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Entre Everton y U de Chile saldrá el rival de los pumas, en llave que se define hoy. Primero se juegan los ocho minutos restantes de la ida y horas más tarde se disputa la vuelta, todo en el Estadio Nacional.

Ahora los pumas deben esperar la programación de su duelo en el torneo, mientras por otro lado tienen un ojo en la Primera B. Ahí deben recibir a Rangers, este domingo 4 de octubre, a las 12.30 horas.

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Por su parte, los celestes jugarán el mismo día en ese torneo, cuando visiten a las 15.00 horas a Unión San Felipe. Ahí urge un resultado positivo para escapar del fondo.