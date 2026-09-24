Zacarías López tuvo un partido muy destacado en la igualdad de Deportes Iquique frente a Deportes Antofagasta, aunque de todas maneras destacó el gran partido que hizo el golero de los Pumas.

En los inicios de su carrera, este portero jugó un Mundial con la Roja Sub 17 que dirigía Miguel Ponce y más de una década después, brilló en un partido de la Copa Chile. Fue en el empate que Deportes Iquique firmó contra Deportes Antofagasta en el estadio Tierra de Campeones.

Y que tuvo a Zacarías López como jugador destacado para la transmisión de TNT Sports. Es cierto, el meta surgido de las inferiores de San Marcos de Arica tuvo grandes intervenciones. Como la reacción felina que hizo para evitar un gol cantado de Vicente Aros y defender el pórtico iquiqueño.

O el par de remates que le tapó al venezolano Brayan Hurtado. Aunque justo es decirlo, también gozó de buena suerte. El atacante argentino Matías Gallegos estrelló dos tiros en los postes de la portería defendida por López, quien habitualmente es suplente de Daniel Castillo en los Dragones Celestes.

La reacción de Zacarías López ante el inminente gol de Vicente Aros. (Captura TNT Sports).

“No quedamos conformes. Hicimos un buen primer tiempo. En el segundo, Antofa (sic) tiene lo suyo y nos metió atrás el equipo. Pero nos quedan 90 minutos, buscaremos la llave allá”, aseguró el golero de 28 años en una entrevista al canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

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Zacarías López: de jugar un Mundial por la Roja a brillar en la Copa Chile y destacar a Juan Cisternas

Zacarías López jugó cuatro partidos en el Mundial Sub 17 que nuestro país organizó en 2015 aunque esa historia está muy lejos de su presente, que fue tener un gran encuentro frente a Deportes Antofagasta en la Copa Chile. De todas maneras, el meta reconoció a su colega de los Pumas.

Chile se despidió en los octavos de final del Mundial Sub 17 de 2015: cayó por 4-1 ante México. (Marcelo Hernández/Photosport).

“Fue un partido en el que nos creamos ocasiones, el arquero de ellos estuvo muy notable. Estuvo para cualquiera”, aseguró López sobre Juan Cisternas, quien también tuvo varias acciones para los aplausos. A pesar de haber sido testigo privilegiado del golazo de Brayan Garrido.

Eso sí, el exgolero de Huachipato sabe que resta la revancha. “Hay que jugar los partidos, seguiremos entrenando para prepararlo de la mejor manera”, sentenció Zacarías López en TNT Sports para ese duelo, que se disputará el domingo 27 de septiembre desde las 12:30 horas en el estadio Regional Calvo y Bascuñán.

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