Uno que causó polémica con sus dichos el año pasado hoy vive un gran momento en el norte del país. Revisa el aplaudido tanto del volante en Iquique.

Se iniciaron los octavos de final ida en Copa Chile y ya se vio el golazo de la fecha. ¿El autor? Brayan Garrido, jugador de Deportes Iquique, elenco que igualó 1-1 en caso ante Deportes Antofagasta.

Los nortinos abrieron el marcador en el primer tiempo con una verdadera joya del volante nacido en U de Chile. Tras una temporada en Huachipato el 2025, el mediocampista recaló en la Primera B para buscar más minutos.

Respondiendo a gran nivel este año en el norte, Garrido coronó su buen momento con aplaudido tanto de fuera del área. Una extraña comba hizo que el balón ingresara en la portería puma para desatar las loas por el golazo.

Video: el golazo en Copa Chile y la polémica por dichos sobre la U

Brayan Garrido abrió la cuenta a los 3 minutos para Deportes Iquique, equipo que terminó igualando 1-1 ante Deportes Antofagasta, en Copa Chile. El tiro del volante nacido en U de Chile fue la joya de la jornada en el torneo.

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El volante vive un segundo aire en el norte, luego de irregular campaña el año pasado en Huachipato. Ahí vivió un polémico momento tras ser goleado 5-1 frente a la U, el club de sus amores.

“Es un lindo club, lo viste con lluvia, la gente apoya hasta el final. Es una cancha maravillosa, ¿A qué jugador no le gusta estar aca? Me ilusiona, estoy haciendo las cosas bien, sería lindo volver un día. Si se da, contento”, dijo en ese entonces a Mundo Cracks.

Foto: Iquique.

Sus dichos dejaron la grande en Huachipato y Jaime García tuvo que salir a defenderlo posteriormente. Lo cierto es que hoy Brayan Garrido brilla en Iquique a punta de buen nivel y golazos.