El técnico tuvo que mover su plantel para cerrar la lista de convocados, con retornos y nombres desde la juvenil.

Universidad de Chile encendió alarmas en la previa del duelo ante Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026, programado para la noche del jueves en el estadio Sausalito.

Esto, luego de que se confirmaron siete lesionados para el primer duelo que define el paso a los cuartos de final, por lo que Fernando Gago tuvo que mover el piso en el CDA.

Marcelo Morales, Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo, Agustín Arce, Lucas Barrera, Elías Rojas y Octavio Rivero son las grandes ausencias, por lo que el técnico tuvo que tomar decisiones.

Con importantes regresos, además que, como ha sido costumbre en la temporada, apelando a juveniles del club, el argentino sorprende con su lista de citados que viajó a Viña del Mar.

Charles Aránguiz retorna tras la lesión que lo dejó fuera ante La Serena.

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Los citados en la U ante Everton por Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron los 20 citados en Universidad de Chile para enfrentar a Everton en Viña del Mar, esta noche en Sausalito.

Con la lista de bajas, tuvo que correr la fila, por lo que vuelven nombres como el de Diego Vargas y Jhon Cortés, además que el juvenil Claudio Gutiérrez espera su estreno en la defensa azul.

Por su parte, el propio Gago confirmó el regreso de Charles Aránguiz, quien estuvo con problemas físicos pero recuperándose, incluso en los días libres en Fiestas Patrias.

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Revisa la lista de los citados:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Claudio Gutiérrez.

Mediocampistas: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Riquelme.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Jhon Cortés, Juan Martín Lucero, Gonzalo Reyna e Ignacio Vásquez.