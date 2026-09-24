Marcelino Núñez habló del nuevo proceso de la Roja que sigue al mando del interino, donde asegura que su trabajo es acorde a lo que necesita el grupo.

El nombre de Nicolás Córdova cada vez se empodera más al mando de la selección chilena, incluso con el respaldo de sus jugadores en la presente gira por Norteamérica.

Uno que tomó protagonismo en el grupo fue Marcelino Núñez, quien sacó la voz por su entrenador, destacando su trabajo al mando del equipo de todos, incluso sorprendiendo a los hinchas.

“Muy positivo. El entrenador es súper bueno. Los entrenamientos son muy buenos técnicamente. Es muy parecido al entrenamiento europeo“, explicó desde Estados Unidos.

En ese sentido, detalló que “obviamente que es diferente porque allá se juega mucho y acá hay más descansos, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos”.

Marcelino Núñez es llamado para ser líder en la Roja. Foto: Carlos Parra / FFCh.

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Marcelino Núñez valora el nuevo grupo de la Roja

El jugador del Ipswich Town en la Premier League se muestra contento en la selección chilena, donde asegura que el grupo está unido en la gira por Norteamérica.

“El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para poder competir estos tres partidos y el día de mañana poder clasificar el Mundial”, detalló.

Si bien no se quiso meter en el recambio de entrenador en la Roja, asegurando que “eso a mí no me incumbe“, se aventura a los objetivos que tendrán por delante y que tienen que sacar entre todos los seleccionados.

“Obviamente que sería muy positivo igual, pero eso hay que dejárselo a la dirigencia. Solo tengo que demostrar ahora en la selección lo que vengo haciendo desde siempre y mi nivel en la Premier”, finalizó.

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