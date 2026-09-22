Cuerpo técnico de Nicolás Córdova aclara el cargo de Gonzalo Jara en la selección: “Invitado especial”

El Bicampeón de América dejó de lado su faceta de comentarista deportivo y se sumó a la gira por la fecha FIFA.

La selección chilena ya prepara la fecha FIFA de septiembre y octubre. El equipo nacional dirigido por Nicolás Córdova se medirá ante Canadá, Estados Unidos y México.



Pero está gira ahora suma un refuerzo importante para el cuerpo técnico. Es que retorna la generación dorada. No dentro de la cancha como se podrían imaginar, sino que ahora desde la banca de dirección con el aporte de Gonzalo Jara.

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El ex central ahora se desempeña como comentarista deportivo en señales como TNT Sports y Radio ADN entre otros. Por lo que sigue de cerca todo el acontecer deportivo de la selección. Pero antes de saltar a las comunicaciones en 2024 recibió su título de entrenador.

Ahora la aparición de Gonzalo Jara fue captada sorpresivamente por los medios que llegaron al Aeropuerto Arturo Merino Benítez a despedir a la selección.

El amigo de Edinson Cavani apareció con su mochila y maleta, y obviamente la indumentaria de la selección. Además se le vio cerca de Córdova y César Cortés, que ya es parte de los ayudantes del Nico.

La selección chilena confirma la llegada de Gonzalo Jara en la fecha FIFA

Sin embargo, esta aparición solo había sido un acierto de la prensa que divisó a Gonzalo Jara entre parte de la delegación que viajó con la selección chilena.

Eso hasta este martes que desde La Roja se decidió hacer pública la invitación al Bicampeón de América. “Invitado especial del cuerpo técnico”, recalcaron en sus redes sociales. En las imágenes se aprecia a Jarita en la cancha y siguiendo cada detalle de las prácticas.

“Un Bicampeón de América acompaña a La Roja en su Gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México”, agregaron. Por lo que veremos al formado en Huachipato en la banca de dirección.

“¡Qué gusto tenerte con nosotros, Gonza querido!“, complementaron. Por lo que la primera experiencia de Jara será este sábado 26 de septiembre cuando Chile se mida ante Canadá por el primer partido de la fecha FIFA.

En resumen:

Nicolás Córdova suma a Gonzalo Jara para la fecha FIFA que disputará Chile.

Jara que tiene el título de entrenador es un “invitado especial” para el cuerpo técnico nacional.

Su primer partido apoyando al cuerpo técnico será este sábado 26 de septiembre cuando Chile juegue ante Canadá.