El argentino recordó su patético paso por la selección chilena y explicó el episodio que protagonizó con el King.

La selección chilena aún no tiene entrenador, puesto que la salida de Ricardo Gareca dejó vacante el cargo, que lo está asumiendo de forma interina Nicolás Córdova.

El proceso del Tigre en Chile fue desastroso, sus números lo posicionan como el peor DT de la Roja a lo largo de la historia, con apenas una victoria oficial durante su estadía.

Gareca se fue del país a mediados de 2025 y desde ahí no ha conseguido trabajo, ya que ningún equipo se ha interesado en un estratega que viene de obtener tan malos resultados.

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Ricardo Gareca recuerda su paso por Chile y su conflicto con Arturo Vidal

Una de las tantas situaciones que tuvo que afrontar Gareca en Chile fue un conflicto con Arturo Vidal, quien en sus “directos” por redes sociales lo criticaba e incluso lo insultaba. Pese a ello, lo fue a buscar para citarlo y darle la jineta de capitán.

“Él se manifestó en el programa de él. Fue duro para conmigo, pero yo entendí que un jugador, una figura como es él, quería estar en la Selección. Después vi la posibilidad de convocarlo, lo llamé y le dije: ‘Tenés las puertas abiertas acá, en la Selección, es tu casa y olvídate de lo que dijiste, para mí está todo bien a partir de ahora'”, recordó Gareca en diálogo con Olé.

Tras ello, recordó su paso por el país y señaló que gran parte de su fracaso se debió a que no empezó con el proceso y tuvo que reemplazar a Eduardo Berizzo.

Ricardo Gareca tomando mate, una de las pocas cosas que hizo en Juan Pinto Durán. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No le encontré la vuelta. Chile está atravesando un proceso en el que lo que menos hay es tolerancia porque hace tres Mundiales que no van. Mucho desgaste. Yo me vi envuelto en esa situación complicada creyendo que podía enderezar el rumbo. Me costó y no pude”, explicó.

“No inicié el proceso. Yo me metí en el proceso. En Perú inicié un proceso. Acá reemplacé a Eduardo Berizzo. Muchas lesiones, muchos problemas, pero estamos para solucionar esos problemas, lamentablemente no lo pude solucionar y bueno no le encontré la vuelta”, cerró.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Canadá en la fecha FIFA?

El primer amistoso de la selección chilena en su gira por Norteamérica será este sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 20:00 horas de Chile se mida ante Canadá, en Toronto.