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Fútbol chileno

Gareca se burla sin piedad de todo Chile: “Todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio”

Luego de dejar a la Roja con su peor campaña histórica en unas Eliminatorias, el DT sigue con sus incendiarias declaraciones. Le dio con todo al fútbol chileno.

Por Nelson Martinez

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El DT pasó sin pena ni gloria por la Roja.
© Photosport.El DT pasó sin pena ni gloria por la Roja.

Ricardo Gareca sigue con sus frases polémicas contra la selección chilena, pese a haber dejado hace rato la banca. El DT argentino cosechó la peor campaña histórica de la Roja en unas Eliminatorias, nuevamente sin ir al Mundial.

En diálogo con DSports Radio, el Tigre fue consultado por su paso por Chile y dejó en claro que no se fue en los mejores términos. Apelando a que no le respetaron el proceso, le dio con todo al fútbol chileno.

“Dentro de lo que me contrataron tenía la misma expectativa, que haga lo mismo que Perú, pero me costó encontrarle la vuelta… Al no clasificar le empezó a agarrar cada vez más la desesperación y no tolerar un proceso es complicado”, aseguró.

Gareca y el palo definitivo a Chile

Sin miedo a nada, Ricardo Gareca siguió con su particular análisis de la selección chilena. Ahí sacó a colación a la Generación Dorada, aludiendo a que la nostalgia de ese equipo tiene al país sin ir a los mundiales.

Photosport

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“Creo que Chile está atravesando esa etapa y se quedó un poquito en el hecho de todo lo que habían conseguido con esa generación… En Perú arranqué muy mal, pero me sostuvieron, bancaron y uno terminó siendo la cuarta selección en cosechar más puntos”, aseguró.

Por eso, el Tigre repasó a la Roja, la federación y todo el fútbol nacional diciendo que en relación a su proceso en Perú, “Chile no está en esa etapa, como que todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio”.

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“(Una nueva generación) no se ha manifestado como tuvieron en ese momento los jugadores en las mejores ligas”, cerró el ex entrenador de la peor campaña histórica de la Roja en unas Eliminatorias.

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