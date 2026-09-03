Pese a los 16 puntos de diferencia con Colo Colo, el DT argentino mantiene su esperanza de dar la vuelta olímpica.

Universidad de Chile ha tenido una campaña bastante irregular y la distancia con Colo Colo parece irremontable. Sin embargo, Fernando Gago confía en que pueden revertir esta situación.

El Romántico Viajero parecía haber encontrando la línea futbolística de Pintita, pero en dos semanas todo cambió. Dos derrotas, incluyendo el Superclásico, hicieron que alargaran la diferencia a 16 puntos con los de Macul. Pese a todo, Gago se niega a tirar la toalla.

Gago no se rinde

Universidad de Chile está igualada con Universidad Católica en el segundo puesto. El pasaje a Copa Libertadores está disponible y mientras los Cruzados se enfocan en ir al torneo internacional, desde el Romántico Viajero todavía miran la copa.

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¿Exceso de fe o poco realista? Juzgue usted, lo cierto es que Fernando Gago fue consultado sobre si ya olvida la opción de ser campeón y se concentra en clasificar a Copa Libertadores, el argentino aseguró que pelearán hasta que la calculadora aguante.

“De buscar la palabra el título también es básico, mientras tengamos chances hay que pelear el torneo. La distancia es grande, pero hay chance. Mientras exista hay que intentar. No sabemos qué puede pasa por el rival, nosotros tenemos que ganar. Hay distancia, pero debemos llega a la ultima fecha o hasta donde podamos”, indicó Gago.

Gago no está ni ahí con entregar la copa. Imagen: Photosport

Quedan 27 puntos en disputa y considerando que Colo Colo lleva 16 unidades de ventaja ante Universidad de Chile y Universidad Católica, le restan 4 triunfos más para asegurar el título. Pese a aquello, Gago no quiere resignar la mínima opción que tiene de ser campeón.

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Coquimbo Unido este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero intentará regresar al triunfo, para como dice Fernando Gago, seguir peleando por el título.