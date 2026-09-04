El arquero de Cabo Verde aseguró que se ha hecho complejo salir a caminar en esta nueva vida que está viviendo en Chile. “Me gustaría y querría tener más espacio, pero será muy difícil”, afirmó.

Vozinha ha sido una revolución no solo para Colo Colo, sino que también para el fútbol chileno. Uno de los jugadores sensación del último Mundial 2026 ya cumplió con su primer mes viviendo en nuestro país, algo que cambió para siempre su vida.

Así lo detalló en conversación con los canales oficiales del Cacique, donde aseguró que se ha hecho complejo una actividad tan básica como salir a caminar.

Y es que el cariño que despierta su figura hacia los hinchas hace que todo sea más intenso. Por lo mismo, incluso llegó a pedir disculpas por no poder responder a todas las muestras de afecto del pueblo colocolino.

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Vozinha detalla su nueva vida en Chile tras su arribo a Colo Colo

El arquero de Cabo de Verde aseguró que “en la calle es grato, pero muchas veces es intenso. Es un país diferente, intenso y muchas veces no consigo dar atención a todos y pido disculpas por eso, porque me encantaría dar atención a todos”.

Vozinha ha recibido muchas muestras de afecto por parte de los hinchas albos. | Foto: Colo Colo.

“Pienso que si una vez no puedo saludar a alguien, habrá una próxima oportunidad. Es difícil salir a caminar en el barrio, es algo que cambió mucho porque siempre me gustó ir a caminar, soy una persona del pueblo y me gusta mostrar el cariño y atención a las personas, pero eso cambió mucho. Me gustaría y querría tener más espacio, pero será muy difícil”, agregó.

Para cerrar, el portero lanzó que “en Cabo Verde, las personas siempre me pedían una foto, cambiábamos palabras, lo mismo en Portugal, pero no era así como hoy. Ha cambiado mucho después del Mundial. Hoy es muy difícil, siempre tengo que ver la mejor hora donde voy porque siempre será movimiento. Pero con el tiempo todo será más calmo y tranquilo”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Se espera que este compromiso marque el debut de Vozinha atajando para los albos en esta Liga de Primera 2026.

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En síntesis