El arquero caboverdiano se unió a la cruzada del plantel para respaldar al argentino, quien fue sancionado con dos partidos de suspensión.

El caso Javier Correa sigue dando que hablar en el fútbol chileno. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con dos partidos de suspensión al delantero de Colo Colo, tras sus gestos obscenos ante U de Chile.

El día después de conocerse el castigo contra el argentino, el plantel albo alzó la voz. Uno de los que se pronunció en redes sociales fue Vozinha, el querido arquero mundialista con Cabo Verde.

El golero que debutó en Copa Chile ocupó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje, al igual que sus compañeros, para apoyar a Correa. Siempre bajo perfil, esta vez el portero se sumó a la teleserie del momento.

El mensaje de Vozinha y el plantel por Correa

Vozinha sorprendió publicando su mensaje de apoyo a Javier Correa. El arquero se cuadró con el plantel para darle su respaldo al delantero, quien estará dos partidos castigado sin jugar en la Liga de Primera.

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“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y el respeto con defiendes esta camiseta“, dice el mensaje que publicó el caboverdiano.

Siguiendo con el mensaje que compartió todo el plantel del Cacique, incluso Vozinha, el escrito dice que “juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario”.

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“Lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo nadie camina solo”, cerró. Así, los jugadores se unen en la cruzada por Vozinha, en una polémica que sigue dando que hablar en el fútbol chileno.

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