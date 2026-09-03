El entrenador argentino tiene en mente darle los guantes de titular a Vozinha para este domingo en el Ester Roa.

Colo Colo quiere seguir por la senda triunfal tras sus buenas victorias sobre Universidad de Chile y Audax Italiano. Ahora el Cacique visitará a Huachipato este domingo, donde buscará dar un nuevo paso hacia una estrella 35 que parece casi inevitable.

De cara a este compromiso Fernando Ortiz planea realizar un importante cambio en el arco, sobre todo luego que Vozinha ya completará con su primer mes de entrenamientos en el Cacique y que debutara por la Copa Chile.

Para el Tano, ya es momento de que el meta de Cabo Verde ataje en la Liga de Primera 2026 y esta visita al Ester Roa parece ser el partido ideal, sobre todo luego de sacar una importante ventaja de 16 puntos en la cima.

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Vozinha titular: La formación de Colo Colo vs Huachipato

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, Vozinha apareció en el equipo titular del Cacique en el entrenamiento de hoy jueves, donde además Jonathan Villagra y Joaquín Sosa trabajaron diferencia por precaución tras salir con molestias en la fecha anterior.

Vozinha apareció en el equipo titular del Cacique en la práctica de hoy jueves. | Foto: Colo Colo.

Otro que toma camiseta de titular es Maximiliano Romero, quien deberá ser la referencia de ataque luego de la sanción de dos fechas que cayó contra Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Así las cosas, la oncena del Cacique para visitar a Huachipato será con Vozinha en portería; Iván Román, Arturo Vidal y Alonso Olguín en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Albos y acereros se verán las caras este domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis